SPOR

Kapat
CANLI | Venezuela - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Haziran 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

CANLI | Venezuela - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Haziran 2026

Venezuela ile Türkiye, 07 Haziran 2026 tarihinde büyük bir heyecanla karşı karşıya gelecek. Maç, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, stadyumda dostluk ve rekabet dolu anlara tanıklık edecek.

Emre Şen

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran'da toplanacakBeşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran'da toplanacak
45 yaşında imzayı attı! İşte Güiza'nın yeni takımı45 yaşında imzayı attı! İşte Güiza'nın yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.