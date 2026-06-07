CANLI | Venezuela - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Haziran 2026
Venezuela ile Türkiye, 07 Haziran 2026 tarihinde büyük bir heyecanla karşı karşıya gelecek. Maç, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, stadyumda dostluk ve rekabet dolu anlara tanıklık edecek.
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