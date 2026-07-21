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CANLI | Vikingur Reykjavik - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Temmuz 2026
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CANLI | Vikingur Reykjavik - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Temmuz 2026

21 Temmuz 2026 tarihinde Vikingur Reykjavik ile Hapoel Beer Sheva, Vikingsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici mücadele, futbol severler için kaçırılmaması gereken bir olay olacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Stadyum Vikingsvöllur
Hakem Filip Glova
Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik
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Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva

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