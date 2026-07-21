CANLI | Vikingur Reykjavik - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Temmuz 2026
21 Temmuz 2026 tarihinde Vikingur Reykjavik ile Hapoel Beer Sheva, Vikingsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici mücadele, futbol severler için kaçırılmaması gereken bir olay olacak.
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