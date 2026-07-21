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Galatasaray'da Wilfried Singo depremi! Inter ve Napoli peşinde, yönetim ikiye bölündü

Galatasaray'da İtalyan devleri Inter ve Napoli'nin radarına giren Wilfried Singo transferi sarı-kırmızılı idarecileri ikiye böldü. Fildişi Sahilli yıldızın satışı ve bonservis beklentisi konusunda yönetim kurulunda iki farklı görüş hakim.

Galatasaray'da Wilfried Singo depremi! Inter ve Napoli peşinde, yönetim ikiye bölündü
Emre Şen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Fildişi Sahilli yetenekli futbolcu için İtalya Serie A'nın iki devi Inter ve Napoli ciddi şekilde devreye girerken, sarı-kırmızılı kulübün iç yönetiminde dev transfer öncesi fikir ayrılığı patlak verdi.

İTALYAN DEVLERİ RADARDA

Galatasaray da Wilfried Singo depremi! Inter ve Napoli peşinde, yönetim ikiye bölündü 1

Çizme temsilcileri Inter ve Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Singo için temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, Galatasaray yönetiminin oyuncunun ayrılık şartları konusunda henüz ortak bir paydada buluşamadığı belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcunun geleceği hakkında kulüp içinde iki farklı senaryo konuşuluyor.

YÖNETİM BONSERVİS KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Galatasaray da Wilfried Singo depremi! Inter ve Napoli peşinde, yönetim ikiye bölündü 2

Sarı-kırmızılı idareciler, yıldız oyuncunun satış masasına hangi rakamla oturulacağı konusunda iki farklı görüş etrafında toplandı. Yönetimdeki bir kesim, oyuncunun piyasa değerini ve potansiyelini göz önünde bulundurarak sözleşmesinde yer alan 55 milyon Euro'luk çıkış maddesinden taviz verilmemesini savunurken, İtalyan kulüplerinin bu rakamı ödememesi halinde oyuncunun takımda kalması gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan diğer yöneticiler ise Fildişi Sahilli futbolcunun yıllık 5 milyon Euro'yu bulan yüksek maaşına ve ilk 11'de sürekli olarak forma giymemesine dikkat çekiyor. Kulübün mali dengelerini korumak isteyen bu grup, hem yüksek maaş yükünden kurtulmak hem de kasaya ciddi bir sıcak para girmesini sağlamak adına 35-40 milyon Euro bandında gelecek tekliflerin kabul edilerek transferin tamamlanmasına sıcak bakıyor. Görüşmelerin ve değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Wilfried Singo
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