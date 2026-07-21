Amedspor'dan transferde tarihi hamle! Gift Orban ile anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor, futbol kamuoyunu sarsacak dev bir hamleye imza attı. Diyarbakır temsilcisi, Almanya Bundesliga kulüplerinden Hoffenheim forması giyen 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban ile anlaşmaya vardı.

1 MİLYON EURO'YA KİRALANIYOR

Alman kulübü Hoffenheim ile yürütülen görüşmelerde el sıkışan Amedspor yönetimi, transferin finansal detaylarını da netleştirdi. Anlaşmaya göre Diyarbakır ekibi, yetenekli golcüyü 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında 1 yıllığına kadrosuna katacak.

Sözleşmede ayrıca, sezon içinde belirli şartların yerine gelmesi durumunda devreye girecek olan 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da yer alıyor.

İMZALAR İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Transfer sürecinde son detaylar konuşulurken, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Nijeryalı yıldızın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

BUNDESLIGA VE SERIE A GEÇMİŞİ

Kariyerinde önemli kulüplerin formasını giyen 24 yaşındaki forvet, geride bıraktığımız sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da kiralık olarak tamamlamıştı. Hoffenheim ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Orban, 2025 yılında Fransız temsilcisi Lyon'dan Alman ekibine 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olarak adından söz ettirmişti.