CANLI | Viktoria Plzen - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 06.11.2025

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen karşısına çıkıyor. Teknik direktör Tedesco ile birlikte form durumunu arttıran sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet olarak öne geçiyor. Avrupa Ligi’nde çıktığı ilk 3 mücadeleden D.Zagreb’e kaybeden Fenerbahçe, evinde Nice ve Stuttgart’ı yenmeyi başardı. Çek ekibi Viktoria Plzen ise çıktığı ilk 3 karşılaşmadan Ferencvaros ile berabere kalıp, Malmö ve Roma’yı geçmeyi başardı. İki formda ekibin mücadelesinde sahne olacak karşılaşma büyük merakla beklenirken, maça dair muhtemel ilk 11’lerde gelmeye başladı. Peki Viktoria Plzen- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve ne zaman? İşte tüm soruların yanıtı haberimizde…

06.11.2025 - 19:14 FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN VE CENK TOSUN DIŞINDAEKSİK YOK! Temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen karşısına eksiksiz bir şekilde çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

06.11.2025 - 19:13 MUHTEMEL İLK 11'LER BELLİ OLDU! Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Havel, Cerv, Spacil (Markovic), Memic, Souare, Adu, Durosinmi. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Duran).

Maç Önü VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN? UEFA Avrupa Ligi'nin 4.haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşırken, maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

06.11.2025 - 19:14

AVRUPA'DA 294. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.