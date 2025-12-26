Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'dolandırıcılık' uyarısı: "Yasal süreç başlatılacak, itibar etmeyin"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adının kullanılarak bazı kişi veya kişilerin dolandırıcılık amaçlı SMS'ler attığı yönünde bir paylaşımda bulundu. Saran, yasal sürecin başlatıldığını belirtirken, SMS gönderilen kişileri bu mesajlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Saran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.
Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır."
