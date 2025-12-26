SPOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'dolandırıcılık' uyarısı: "Yasal süreç başlatılacak, itibar etmeyin"

Uyuştucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dolandırıcılık amacıyla kendi adına yazılan mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adının kullanılarak bazı kişi veya kişilerin dolandırıcılık amaçlı SMS'ler attığı yönünde bir paylaşımda bulundu. Saran, yasal sürecin başlatıldığını belirtirken, SMS gönderilen kişileri bu mesajlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

SADETTİN SARAN 'İTİBAR ETMEYİN' PAYLAŞIMI

Saran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

"YASAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR"

Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır."

