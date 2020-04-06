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  4. Canlı yayında Arda Turan'a Acun Ilıcalı'dan sürpriz mesaj!

Canlı yayında Arda Turan'a Acun Ilıcalı'dan sürpriz mesaj!

FUTBOL HABERLERİ  | 06.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Instagram canlı yayınında Damla Uğurtürk'un sorularını yanıtlayan Arda Turan'a eski takım arkadaşlarından Jordi Alba, Filipe Luis ve Acun Ilıcalı mesaj gönderdi.

Canlı yayında korona günlerinden gelecek planlamasına kadar birçok soruya yanıt veren Arda Turan'a, eski takım arkadaşları Jordi Alba, Filipe Luis mesaj gönderirken bir sürpriz mesaj da Acun Ilıcalı'dan geldi.

Ayak tenisini oynamayı sevdiğini belirten Arda Turan'a Ilıcalı, "Her zaman buradayız" sözleriyle meydan okudu.

Arda Turan ise mesajla alakalı olarak "Acun abi mesaj atmış, 'Her zaman buradayız' diye. Korona geçsin abi sizi de bekleriz. Acun abi ayak tenisinde iyidir. Hakkını yiyemem. Yıllarca öğrettik, toparlandı (gülerek). Belki kazandığı beraberlik vardır onu söyleyebilir ama Acun abinin kalitesini de söyledim, gerçekten çok iyi oynar, görsel zekası çok iyidir, sistemi çözer ve oynar." ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, "Acun Ilıcalı'dan Survivor çağrısı gelirse olur mu?" sorusu ise "Yok, biz Survivor'un yapımcısı sayılırız." yanıtını verdi.


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