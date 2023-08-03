Canlı yayında beyin kanaması geçiren Başkan Engin’in tedavisi sürüyor

Beyin kanaması şüphesiyle tedaviye alınan Başkan Engin’in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, dün sabah saatlerinde internetten yayın yapan SonSöz TV’de katıldığı canlı yayın programında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine kanalın bulunduğu adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Başkan Engin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Ali Engin’in yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbiren entübe edildiği öğrenildi. Başkan Engin’in canlı yayında fenalaştığı anlar ise kameralara yansıdı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in, program sunucusu Gazeteci Fatih Yapar’ın sorularını yanıtladığı esnada rahatsızlandığı, konuşamadığı ve su içtiği anlar yer aldı. Başkan Engin’in fenalaşmasının ardından Fatih Yapar’ın programı kapattığı da görüldü.

SİYASİLER HASTANEYE AKIN ETTİ

Başkan Engin’in hastaneye kaldırılmasının ardından siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanları hastaneye akın etti. CHP’li belediye başkanının son durumunu öğrenmek ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için CHP’li isimlerin yanı sıra AK Parti, MHP, İyi Parti ve diğer partilerin de temsilcileri hastanede bulundu.

BİLİNCİ AÇIK, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Başkan Engin’in bilincinin açık olduğu, söylenenlere tepki verdiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

NARLIDERE BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Narlıdere Belediyesi’nden dün yapılan açıklamada ise Başkan Engin sağlık durumu ile ilgili son durum paylaşılmıştı. Açıklamada "Bugün katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Belediye Başkanımız Ali Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Müşahade altında tutulan ve tetkitleri devam eden Başkanımız Ali Engin’in hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" açıklamasına yer verilmişti.

