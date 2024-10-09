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Canlı yayında panik dolu dakikalar! Sunucu Cem Öğretir'in burnu kanadı, sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.10.2024 19:20
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Esra Erol programın sonunda canlı olarak ATV Ana Haber spikeri Cem Öğretir'e bağlandı. Öğretir'in bağlantı sırasında burnu kanadı. Panik dolu anlar canlı yayında korkuya neden oldu. Sunucu Cem Öğretir ana haberi sunamazken sağlık durumu hakkında bilgi verildi. İşte detaylar...

ATV’de yayınlanan Esra Erol programı kapatırken ATV Ana Haber bülteninden Cem Öğretir’e bağlanarak gündemi özet geçiyor. Cem Öğretir, Esra Erol’un programı kapanmadan önce günün başlıklarını seyircilere aktarıyor.

CANLI YAYINDA BURNU KANADI!

Bugün yayınlanan programda da Esra Erol’un bağlantıyı gerçekleştirdiği sırada bir anda Cem Öğretir’in burnu kanamaya başladı. Panik dolu anlar canlı yayında korkuya neden oldu.

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Esra Erol o anda, "Valla tedirgin oldum inşallah ciddi bir şeyi yoktur" ifadelerini kullandı.

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ANA HABER BÜLTENİNİ DE SUNAMADI

Cem Öğretir canlı yayındaki rahatsızlığının ardından ATV Ana Haber'i de sunamadı. Öğretir'in yerine ekrana çıkan Özlem Aktay, "Cem Öğretir küçük bir rahatsızlık geçirdiği için yayında değil ama durumu gayet iyi" açıklamasını yaptı.

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