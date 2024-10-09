Canlı yayında panik dolu dakikalar! Sunucu Cem Öğretir'in burnu kanadı, sağlık durumu hakkında açıklama geldi

ATV’de yayınlanan Esra Erol programı kapatırken ATV Ana Haber bülteninden Cem Öğretir’e bağlanarak gündemi özet geçiyor. Cem Öğretir, Esra Erol’un programı kapanmadan önce günün başlıklarını seyircilere aktarıyor.

CANLI YAYINDA BURNU KANADI!

Bugün yayınlanan programda da Esra Erol’un bağlantıyı gerçekleştirdiği sırada bir anda Cem Öğretir’in burnu kanamaya başladı. Panik dolu anlar canlı yayında korkuya neden oldu.

Esra Erol o anda, "Valla tedirgin oldum inşallah ciddi bir şeyi yoktur" ifadelerini kullandı.

ANA HABER BÜLTENİNİ DE SUNAMADI

Cem Öğretir canlı yayındaki rahatsızlığının ardından ATV Ana Haber'i de sunamadı. Öğretir'in yerine ekrana çıkan Özlem Aktay, "Cem Öğretir küçük bir rahatsızlık geçirdiği için yayında değil ama durumu gayet iyi" açıklamasını yaptı.