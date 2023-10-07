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Canlı yayında şoke eden olay! Sinirlenen konuk el hareketi yaptı! Esra Erol özür diledi...

07.10.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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Uzun yıllardır gündüz kuşağının en sevilen programlarından olan Esra Erol'da da heyecan hiç bitmiyor. Programa son olarak 'İkiz bebeklerin babalarının farklı çıkması' olayı damga vurmuştu. Tüm Türkiye günlerdir bu konuyu konuşurken Esra Erol canlı yayınında şoke eden bir olay daha yaşandı. Kaybolan yeğenini bulmak için Esra Erol'a başvuran bir konuk, yayın esnasında sinirlenince kendini tutamayıp el hareketi yaptı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Tüm Türkiye günlerdir Esra Erol'da programını konuşuyor. Programa 'İkiz bebeklerin babalarının farklı çıkması' olayı damga vurmuşken canlı yayında beklenmedik bir olay daha yaşandı.

Yeğeni Zeynep Güzel'i bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Ümmiye Güzel, psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği yeğeninin Murat Zurnacı tarafından kaçırıldığını dile getirdi.

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Canlı yayın esnasında Murat Zurnacı ve Zeynep Güzel'e ulaşan Erol'un ekibi ikiliyi telefon bağlantısıyla yayına alınca stüdyoda gergin dakikalar yaşandı.

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Yeğeni Zeynep'le konuşurken sinir krizi geçiren Ümmiye Hanım sinirlerine hakim olamayıp canlı yayında el hareketi çekince stüdyodakiler bir anda ne olduğu şaşırdı. Ümmiye Güzel'in bu hareketi sonrasında Esra Erol'da izleyenlerden özür diledi.

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Erol; "Bundan dolayı çok derin bir üzüntü ve sıkıntı içerisindeyim, programımda olmuş olması sebebiyle. Ben Ümmiye Teyze adına hepinizde çok ama çok özür diliyorum. Hiç yaşanmamış olmasının samimiyetle dilerdim." ifadelerini kullandı.

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Esra Erol'un programında yaşanan bu anlar sosyal medyada viral oldu. O görüntüler kısa sürede çokça paylaşıldı.

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