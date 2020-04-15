YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Canlı yayınlanan spor ve sanat eğitimleri ilgiyle karşılandı

Canlı yayınlanan spor ve sanat eğitimleri ilgiyle karşılandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Türkiye’de korona virüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe kararlarının ardından spor ve sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalara bir süre ara veren Şehitkamil Belediyesi, sosyal platformlarından vatandaşlara canlı yayınlarla spor, müzik ve resim eğitimleri veriyor.Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor ve sanat alanında gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına ara veren Şehitkamil Belediyesi, hafta içi her gün sabah 10.00 ile 12.00 saatleri arasında sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla spor faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye’de korona virüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe kararlarının ardından spor ve sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalara bir süre ara veren Şehitkamil Belediyesi, sosyal platformlarından vatandaşlara canlı yayınlarla spor, müzik ve resim eğitimleri veriyor.
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor ve sanat alanında gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına ara veren Şehitkamil Belediyesi, hafta içi her gün sabah 10.00 ile 12.00 saatleri arasında sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla spor faaliyetlerine devam ediyor. Belediye, takipçilerine genel vücut egzersizleri, basketbol ve su sporları branşlarına özgü temel egzersizler, temel müzik ve resim konularında eğitimler veriyor.
Şehitkamil Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilen eğitimler, canlı yayınların tamamlanmasının ardından arzu eden vatandaşların gün içerisinde izlenebileceği bir formatta sosyal medya platformlarına da yüklenerek erişime açılıyor. Sosyal platformlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar esnasında takipçilerin, merak ettikleri sorular da uzman eğitimler tarafından yanıtlanırken, talep etmeleri halinde vatandaşlarla birebir iletişime geçilerek evde gerçekleştirildikleri çalışmalar uzaktan eğitimlerle takip ediliyor.
"Sağlıklı, zinde ve mutlu kalmamız çok değerli"
Şehitkamil Belediyesine ait sosyal medya hesaplarını takip eden vatandaşlara canlı yayınlarla spor ve sanat alanında eğitim verdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, imkanlar dahlinde evde kalan herkesin zamanı en verimli şekilde değerlendirebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Fadıloğlu, sosyal platformlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla ilgili, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Şehitkamil Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm konularda elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz. Sağ olsunlar, vatandaşlarımızın büyük bir bölümü evde kal çağrısına uyarak zamanlarını evde geçiyorlar. Tabi bu süreçte sağlıklı, zinde ve mutlu kalmamız çok değerli. Spor ve sanat alanında bu zamana kadar oluşan önemli kazanımları devam ettirmek ve vatandaşlarımızın yanında olabilmek adına Şehitkamil Belediyesine ait sosyal medya hesapları üzerinden spor ve sanat alanında canlı yayınlarla eğitimler veriyoruz. Bu alanlarda uzman eğitimlerimiz, vatandaşlarımızın sorularını yanıtlayarak süreci kendileri adına daha pozitif değerlendirmelerini sağlıyorlar. Tüm vatandaşlarımıza yayınları takip etmelerini öneriyorum. Eğitim çalışmalarında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:49
Öğle
12:36
İkindi
16:16
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
Gökhan Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Anadolu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

HKÜ’de korona virüs uyarısı

HKÜ’de korona virüs uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.