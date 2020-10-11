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Canpolat gençlerle bir araya geldi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye bünyesinde bulunan spor salonlarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği özel yetenek sınavına hazırlanıp üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, her alanda olduğu gibi spor ve eğitim alanında da gençlere destek olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye bünyesinde bulunan spor salonlarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği özel yetenek sınavına hazırlanıp üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, her alanda olduğu gibi spor ve eğitim alanında da gençlere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği özel yetenek sınavına Haliliye Belediyesinin tesis ettiği spor salonlarında hazırlanan 64 öğrenciden 44’ü hayallerine kavuştu. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerine yerleşen öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.
İlgili Belediye Başkan Yardımcısı ve birim amirlerinin de eşlik ettiği ziyarette Canpolat, öğrencilerle bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Burada açıklamalarda bulunan Canpolat, Haliliye Belediyesinin gençlerin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Üniversiteye kazanan öğrenciler ise verdikleri desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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