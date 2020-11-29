YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Canpolat gençlerle bir araya geldi

Canpolat gençlerle bir araya geldi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir derneğin üyesi olan gençlerle bir araya gelerek, Haliliye için yapılan çalışmaları ele aldı.Haliliye için gençlerin fikirlerini önemseyen Canpolat, Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde derneğin Şanlıurfa Temsilci Dilşah Beyaz Öztürkmen ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Canpolat gençlerle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir derneğin üyesi olan gençlerle bir araya gelerek, Haliliye için yapılan çalışmaları ele aldı.
Haliliye için gençlerin fikirlerini önemseyen Canpolat, Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde derneğin Şanlıurfa Temsilci Dilşah Beyaz Öztürkmen ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat ile Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya’nın yer aldığı görüşmede Canpolat, genç üyelerle fikir alışverişinde bulundu. Haliliye Belediyesi olarak yürüttükleri projeleri ve gençliğe yönelik yapılan çalışmaları anlatan Canpolat, çalışmalara ilişkin gençlerin de fikirlerini aldı. Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak bugün genç üyelerle bir araya geldik. Bu vesile ile İl Temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen hocamıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte gençlikle neler yapabiliriz istişaresinde bulunduk. Çok güzel fikirler ve sonuçlar ortaya çıktı. İnşallah ortaya çıkan bu fikirleri sahada icra edeceğiz. Ben değerli hocamızı ve gençlerimizi, gençlik adına yaptıkları bu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte Haliliye’miz ve Şanlıurfa’mız için el ele vererek mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Canpolat gençlerle bir araya geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:18
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Deva Eczanesi
Haliliye
Merve Eczanesi
Haliliye
Özdoğantürk Eczanesi
Haliliye
Fethiye Eczanesi
Eyyubiye
Mertcan Eczanesi
Karakopru
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.