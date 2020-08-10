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Canpolat kırsalda süren yol çalışmalarını denetledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsalda süren yol yapım çalışmalarını denetledi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Emirler ve Kargalı kırsal mahallerinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi.

Canpolat kırsalda süren yol çalışmalarını denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsalda süren yol yapım çalışmalarını denetledi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Emirler ve Kargalı kırsal mahallerinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Salgın tedbirlerinin de alındığı incelemelerde Canpolat’a Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye meclis üyeleri,Mahmut Ayniberk, Ahmet Çakar, Ahmet Demir ve ilgili birim amirleri eşlik etti.
Çalışma bölgesinde incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Emirler Mahalle Muhtarı Halil Güneş, “Hizmetlerinde dolayı memnuniyetlerimiz bildiriyoruz. Her zaman Haliliye Belediyesi her yerde gördüğümüz bir belediyedir. Başkanımıza çok teşekkürlerimiz sunuyoruz” dedi.
Gerçekleşen temaslara ilişkin konuşan AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ise, “Emirler köyünde yol çalışmalarını yerinde inceledik. Buradaki kanaat önderlerimizi ziyaret ettik. Mahallede de pazar günü olmasına rağmen ekipler çalışmaya devam ediyor. Ben vatandaşlarımıza sunduğu bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.
Haliliye Belediyesinin vatandaşların hizmetine koşmaya devam ettiğini belirten Canpolat ta, “Fen İşleri ekiplerimiz 4 veya 5 ayrı noktada kırsal mahallelerde stabilize yol çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda Emirler Mahallesi içeresinde eksik kalan yolları arkadaşlarımız tamamlamaya çalışıyor. Amacımız, hedefimiz vatandaşlarımızın, insanlarımızın mutluluğudur. İnşallah kış gelmeden kırsal mahallelerimizdeki stabilize yol çalışmalarını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Canpolat kırsalda süren yol çalışmalarını denetledi

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