Canpolat muhtarların sorunlarını dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Valilik konferans salonunda düzelenn toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerileri dinlendi. Salgınla mücadele konusunun ağırlıklı görüşüldüğü toplantıda Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, pazartesi günü 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı ve bununla ilgili alınan önlemlere dikkat çekerek, "Pazartesi okullar açılacak. Okullarımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Öğretmenlerimizin görevlendirmeleri tamamlandı. Bütün öğrencilerimizin velilerinin HES kodunun almasını sağlamak zorundayız. Bu husus çok önemli veliler öğrencileri için HES kodu alacak. Bu sayede güvenli bir şekilde okul ortamına gidebilecek. Birinci sınıf öğrencilerimiz başlamıştı okulla. Pazartesi günü ise diğer sınıflardaki öğrencilerimiz okullarına gidecekler. Bu yüzden çok dikkatli olup kurallara harfiyen uymamız gerekiyor" dedi.

Toplantıda konuşan Canpolat ise, "Şahsım ve başkanlığını yaptığım belediyem adına sizlerle görüşmeler yapıp istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Her mahallemizin kendine has problemleri bulunuyor. Bizler de soruların çözümü adına bölge bölge her tarafa dokunmaya çalışıyoruz. Şartların el vermesi halinde sorunları gidermeye çalışıyoruz. Söz verdik mi, siz de biliyorsunuz bugün olmazsa yarın veya bir ay sonra mutlaka o sorunu çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.