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Canpolat talepleri yerinde dinliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.06.2020 19:05 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Konuklu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinledi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Konuklu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinledi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Temaslarında belediye tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Canpolat burada vatandaşların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinliyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Canpolat, Konuklu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Talep ve önerilerin dinlenip notların alındığı ziyarette Canpolat’a AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu da eşlik etti. Mahalledeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlediklerini belirterek, “Mahallemizi arkadaşlarla birlikte gezdik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Mahalledeki mevcut parkların ve yeni yapılacak olan parkların durumu ile ilgili bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili ekiplerimize de talimatlar verdik. En kısa sürede burada çalışmalar başlayacak inşallah. Vatandaşlarımızın yol talepleri vardı. Bizlerde burada yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelere daha önceden kırmızı kot uygulamasını gerçekleştirmiştik. Bir de doğal gaz döşemesi için başvurularımız oldu. Arkadaşlar şuan abone topluyorlar. Bunlar tamamlanması ile birlikte hem yolları hem de doğal gazı eş zamanlı yapmaya başlayacağız” ifadelerini kulandı.
Canpolat ve beraberindekiler incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

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