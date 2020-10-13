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Canpolat vatandaşların evine misafir oldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.10.2020 11:39 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Canpolat vatandaşların evine misafir oldu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Canpolat gece saatlerinde ilçede farklı birçok mahalleye giderek vatandaşlara misafir oldu. Pandemi kurallarının da gözetildiği ziyaretlerde Canpolat, misafir olduğu hane halkının sorun ve taleplerini dinleyerek gerekli talimatları verdi.
Gece saatlerini bulan çat kapı ziyaretlerinde Canpolat’a eşi Fethiye Canpolat, belediye meclis üyeleri, ilgili başkan yardımcısı ve birim amirleri eşlik etti.

Canpolat vatandaşların evine misafir oldu

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