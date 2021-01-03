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Canpolat’tan 2020 yılı değerlendirmesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.01.2021 10:54 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, katıldığı 3 televizyonun ortak yayınladığı canlı yayın programda, Haliliye Belediyesi olarak 2020 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.Başkan Mehmet Canpolat, 1 Ocak 2021 tarihinde kentte yayın yapan Edessa TV, Güneydoğu TV ve Kanal Urfa’nın ortak yayınladığı canlı yayın programının konuğu oldu.

Canpolat’tan 2020 yılı değerlendirmesi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, katıldığı 3 televizyonun ortak yayınladığı canlı yayın programda, Haliliye Belediyesi olarak 2020 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.
Başkan Mehmet Canpolat, 1 Ocak 2021 tarihinde kentte yayın yapan Edessa TV, Güneydoğu TV ve Kanal Urfa’nın ortak yayınladığı canlı yayın programının konuğu oldu. Yeni yılın hayırlara vesile olması dileğiyle başladığı yayında, 2020 yılını kapatırken tüm başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin sahada yapılması gereken hizmetlerin tespitini sağladığını hatırlatan Canpolat, rutin olarak yürüttüğü mahalle gezileriyle de ihtiyaçları yerinde tespit ettiğini söyledi.
Haliliye’ye kazandırılan hizmetleri tek tek sıralayan Canpolat, hayata geçirilen projelere ilişkin de bilgiler verdi. İhalesi tamamlanan, çalışmalara başlanılan ve ihale aşamasındaki hizmetlerle ilgili de konuşan sunucuların da sorularını yanıtladı.
Canpolat’ın, Haliliye Belediyesi olarak 2021 yılında planladıkları hizmetlerle ilgili de konuştuğu ortak yayın 2 saat sürdü.

Canpolat’tan 2020 yılı değerlendirmesi

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