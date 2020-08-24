Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

Oyuncu Cansel Elçin meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile dünyaevine girdi. Çift pandemi sebebiyle aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu. Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat en mutlu günlerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Bu haberin ardından Zeynep Tuğçe Bayat'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Elçin bu mutlu günü eşiyle fotoğrafını paylaşarak duyurdu ve romantik bir mesaj paylaştı: "Hayatımın en güzel günü. Zeynep Tugçe Bayat seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyi ki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde. Güzelliğine, enerjine, zekana, yaratıcılığına hayran olmamak mümkün değil. Sadece sana değil, etrafını, dokunduğun, ürettiğin, sevdiğin her şeyi bana da sevdirdin. Beraber gideceğimiz bu yolda son nefesime kadar seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Aşkım."



Zeynep Tuğçe ise sosyal medyadan düğün fotoğrafını paylaşarak "Yıllar sonra tesadüfen karşılaştığımızda burada buluşacağımızı tahmin etmemiştim. Seni çok seviyorum" dedi.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR? 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı. İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı. 2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterine hayat verdi. 2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı. CANSEL ELÇİN KİMDİR? Cansel Elçin 20 Eylül 1973 Tire, İzmir doğumlu Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusudur. 1982 yılından bu yana Paris'te yaşamını sürdürmekte olan Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris'te Lycée Racine'de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılarak devam etti. Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent’te Audrey Tautou'yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York'tan gelen ve Actor’s Studio'u kuran Lee Strasberg’in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım attı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda senaryosunu kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği Papillon adlı kısa bir film çekti. Bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin Haremsuare adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda da deneyim kazandı. Aynı zamanda bu paylaşım, kendisine Türkiye'nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışma fırsatını da yaratmış oldu. Tomris Giritlioğlu’nun teklifi ile birlikte, Kırık Kanatlar adlı dizi için Türkiye'ye gelen oyuncu, böylece sanat hayatını Türkiye'de sürdürmeye başlamış oldu. Hatırla Sevgili adlı televizyon dizisinde başrolü üstlenen ve Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. İletişim Ödülleri’nde, 8000 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarına göre “En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülü alan Cansel Elçin, Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet adlı sinema filmi ile, Türk sinemasına da adım atmış oldu.