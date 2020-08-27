YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Cansız bedeni derede bulunan küçük Celal’in ölümüyle ilgili 1 tutuklama

Cansız bedeni derede bulunan küçük Celal’in ölümüyle ilgili 1 tutuklama

SAMSUN HABERLERİ  | 27.08.2020 23:21 | Son Güncelleme

Samsun’da dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Celal Yılmaz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.Salıpazarı ilçesinde 14 Haziran’da oyun oynarken kaybolan 8 yaşındaki Celal Yılmaz’ın bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE seferber olmuştu.

Samsun’da dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Celal Yılmaz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Salıpazarı ilçesinde 14 Haziran’da oyun oynarken kaybolan 8 yaşındaki Celal Yılmaz’ın bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE seferber olmuştu. Kaybolduğu düşünülen araziden başlayarak yapılan arama JASAT, AFAD, jandarmanın iz takip köpekleri ve vatandaşların katılımıyla aralıksız devam etmişti. Mahalleye yakın dere yatağı civarında araştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış ve Su Altı Arama Kurtarma Dalgıçları tarafından yapılan, su altına dalış ve arama neticesinde küçük Celal’in cansız bedenine ulaşılmıştı.
Olay sonrası başlatılan titiz bir araştırma ve soruşturma kapsamında jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli şahıstan biri, çıkarıldığı adli makamlarca "kasten adam öldürme" suçundan olay şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Çöp konteyneri dezenfekte çalışması
Çöp konteyneri dezenfekte çalışması
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Kayserispor yenileri sahasında ağırlayacak
Kayserispor yenileri sahasında ağırlayacak

Samsun Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:17
Sabah
05:49
Öğle
12:41
İkindi
16:24
Akşam
19:23
Yatsı
20:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Dereköy Muşta Eczanesi
Ilkadim
Hocaoğlu Eczanesi
Ilkadim
Yaman Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması
Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.