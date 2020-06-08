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Cansu Akın’dan yaza özel kombin önerileri

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.06.2020 14:00 | Son Güncelleme

Cansu Akın’dan yaza özel kombin önerileri

İSTANBUL(AA) - Dünyanın ve Türkiye’nin önemli moda markalarının seçili koleksiyonlarını bir arada sunan Boyner, tarzından ödün vermeyen moda severler için hayata geçirdiği “Style Tips” projesi ile farklı isimlerin kombin önerilerine yer veriyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, “Style Tips”in ilk konuğu Cansu Akın, kadın ve erkek koleksiyonlarından sezonun hit parçalarını kendi yorumuyla bir araya getiriyor.

Cansu Akın’ın, Boyner’in yaz sezonu koleksiyonunda yer alan trend parçalardan bir araya getirerek hazırladığı kombinler arasında kadınlar için; beyaz sneaker ile kombinlenen elbiseler, renkli sandaletlerle kombinlenen denim şortlar ve basic tişörtler, sezonun trendi topuklu terliklerle kombinlenen pantolonlar yer alıyor.

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