Cansuyu gönüllere dokundu

’Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır’ sloganıyla yeryüzündeki mazlum ve mağdurların yanında olmayı kendisine şiar edinen Cansuyu Derneği’nin Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri aracılığıyla Ramazan ayında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken ilçelerdeki gönüllülere plaketke teşekkür etti.

Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliği olarak gönüllü çalışmasına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Fatih Akova, "Bizim her yere ulaşma her yerden haberdar olma imkanımız olmayabiliyor. Bunun için gönüllü destekçilerimizin bizlere gerçek muhtaca ve mazluma ulaşma da önemli katkıları oluyor. Manisa il genelinde Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Kula ve Demirci ilçelerimizdeki gönüllü kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, ablalarımızın sayesinde Ramazan ayı içerisinde çok verimli bir çalışma yaparak gerçekten gerçek yardıma muhtaç, isteyemeyen, ar edinen insanlara ulaşma imkanına sahip olduk. Amacımız son muhtaca ulaşmak. Biz alıştırılmış yoksulluk değil ortadan kaldırılmış yoksulluk hayal ediyoruz ve inanıyoruz ki bir gün son muhtaca ulaşarak yeryüzünden yoksulluğu inançlı kadrolarla kaldıracağız.” dedi.