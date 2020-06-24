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Cansuyu gönüllere dokundu

MANİSA HABERLERİ  | 24.06.2020 10:41 | Son Güncelleme

’Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır’ sloganıyla yeryüzündeki mazlum ve mağdurların yanında olmayı kendisine şiar edinen Cansuyu Derneği’nin Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri aracılığıyla Ramazan ayında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken ilçelerdeki gönüllülere plaketke teşekkür etti.Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliği olarak gönüllü çalışmasına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Fatih Akova, "Bizim her yere ulaşma her yerden haberdar olma imkanımız olmayabiliyor.

’Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır’ sloganıyla yeryüzündeki mazlum ve mağdurların yanında olmayı kendisine şiar edinen Cansuyu Derneği’nin Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri aracılığıyla Ramazan ayında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken ilçelerdeki gönüllülere plaketke teşekkür etti.
Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliği olarak gönüllü çalışmasına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Fatih Akova, "Bizim her yere ulaşma her yerden haberdar olma imkanımız olmayabiliyor. Bunun için gönüllü destekçilerimizin bizlere gerçek muhtaca ve mazluma ulaşma da önemli katkıları oluyor. Manisa il genelinde Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Kula ve Demirci ilçelerimizdeki gönüllü kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, ablalarımızın sayesinde Ramazan ayı içerisinde çok verimli bir çalışma yaparak gerçekten gerçek yardıma muhtaç, isteyemeyen, ar edinen insanlara ulaşma imkanına sahip olduk. Amacımız son muhtaca ulaşmak. Biz alıştırılmış yoksulluk değil ortadan kaldırılmış yoksulluk hayal ediyoruz ve inanıyoruz ki bir gün son muhtaca ulaşarak yeryüzünden yoksulluğu inançlı kadrolarla kaldıracağız.” dedi.

“Gönüllülerimiz bizlerin en kıymetli hazinesidir”
Gerçekleşen çalışmalarda üstün gayret göstererek evinden ailesinden işinden mesaisinden fedakarlık gösterip muhtaca nefes olmak için çabalayan Soma gönüllüleri İbrahim Yula ve Arife Demir, Kırkağaç gönüllüsü İlyas Gönültaş, Akhisar gönüllüsü Erhan Çelik, Saruhanlı gönüllüsü Arife Çelikel, Turgutlu gönüllüsü İbrahim Gülbaş, Salihli gönüllüleri Erkam Güneş ve Mesut Atılgan, Alaşehir gönüllüsü Naim Bozdemir, Kula gönüllüsü Hasan Hüseyin Yağcı ve Demirci gönüllüsü Ahmet Özsaraç’a çalışmalarından ötürü bir ömür hatıra olsun diye teşekkür plaketi hediye ettiklerini söyleyen İl Temsilcisi Fatih Akova, “Biz bu kadar çalışmayı bu kıymetli insanlar olmasaydı yapamazdık. Onların sayesinde yeni evlere nefes yeni ocaklara umut olduk. Bunun için gönüllülerimiz bizlerin en kıymetli hazineleridir.” şeklinde konuştu.

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13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Ahmet Selim Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Genç Eczanesi
Akhisar
Güneşli Eczanesi
Akhisar
Derman Eczanesi
Salihli
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