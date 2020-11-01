Çantasındaki parayı alıp kaçtılar

Adıyaman’da, yabancı uyruklu bir kadının evine girerek çanta içerisindeki paraları çalan şahıslar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1303 Sokak içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu Ayşe Hatip’e ait ikamete giren kimliği belirsiz iki şahıs, evde bulunan çantayı alarak kaçtı. Çantayı ikamete yakın bir yerde boşaltan ve içerisinden bulunan 4 bin 500 TL parayı çalan zanlılar, fark edildiklerini anlayınca olay yerinden hızla kaçtı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Kaçan 2şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

