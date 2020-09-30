‘Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi’ Projesinde çalışmalar sürüyor

Yunusemre Belediyesi tarafından yürütülen Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projede mesire alanı ve halı saha tamamlanırken; cami ve çevre düzenlemesinde ise sona gelindi.

Yunusemre Belediyesi, Emlakdere Mahallesi Çapaçarık mevkiinde hayata geçirdiği Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi içerisinde yer alan mesire alanı ve halı sahayı tamamladı. Projede yer alan caminin de yapımı ve çevre düzenlemesinde de sona yaklaşan ekipler, caminin etrafına duvar örüyor. Yapılan çalışmaları Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı birlikte yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projemizde mesire alanı ve halı sahayı bitirdik. Camii ve çevre düzenlemesinde de çalışmaları sona yaklaştık. Türbe ve etrafında bulunan düzenleme çalışmalarımızda ise yer alan diğer alanları da tamamlayıp ilçemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

