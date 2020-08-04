YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Çapraz gıda denetimi yapıldı

Çapraz gıda denetimi yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 04.08.2020 13:52 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde çapraz gıda denetim uygulaması yapıldı.Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili yetki ve sorumluluk 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu ile bakanlığımıza verilmiştir.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde çapraz gıda denetim uygulaması yapıldı.
Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili yetki ve sorumluluk 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu ile bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ile yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerimizin gıda kontrol görevlileri tarafından gıda denetimleri aralıksız devam etmektedir. Gıda Kontrol Görevlilerinin farklı bölgelerdeki işletme profillerini görmeleri, denetim süreçlerinin çeşitlendirilmesi ve halkımıza güvenilir gıda arzının sağlanabilmesi amacıyla 12 kontrol görevlisinin katılımıyla çapraz denetim uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bilecik İli genelinde Kontrol Görevlileri görevli oldukları ilçe dışında görevlendirilerek gıda satış-toplu tüketim ve üretim yeri dahil olmak üzere yaklaşık 100 gıda işletmesinde denetim yapılmıştır. İlimizde ilk kez gerçekleştirilen çapraz denetim uygulamasının kontrol görevlilerinin tecrübelerine katkı sağladığı da düşünülerek daha sonraki dönemlerde tekrarlanmasına karar verilmiştir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarından ürettiği sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor

Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarından ürettiği sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:54
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:18
Yatsı
21:52

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

“nur Viral’le Bizim Soframız” Programında Bozüyük Tanıtıldı

“nur Viral’le Bizim Soframız” Programında Bozüyük Tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.