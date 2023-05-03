YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Çardak’a 8 saat su verilemeyecek

Çardak’a 8 saat su verilemeyecek

03.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çardak ilçesi içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle 4 Mayıs 2023 Perşembe günü Çardak ilçesinin bazı mahallelerinde su verilmeyeceği açıkladı.

Çardak’a 8 saat su verilemeyecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Çardak ilçesi içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle su verilmeyeceğini duyurdu. Bu çerçevede, 4 Mayıs Perşembe günü saat 09:00- 17:00 saatleri arasında Çardak ilçesinin Bahçelievler, Cumhuriyet, Hürriyet, Çınar, İstiklal ve Saray mahallelerinde su verilmeyeceği bildirildi. Vatandaşların mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olduğunu, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Denizli'de konuştu:Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Denizli'de konuştu:
Kaş’ta su kesintisi yaşanacakKaş’ta su kesintisi yaşanacak
Erzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı yaklaşık 750 milyon liralık 115 aracı tanıttıErzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı yaklaşık 750 milyon liralık 115 aracı tanıttı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 3 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:27
Sabah
05:59
Öğle
13:06
İkindi
16:53
Akşam
20:02
Yatsı
21:28

Denizli Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Çarşamba

Güleç eczanesi
Merkezefendi
Soylu eczanesi
Pamukkale
Güler eczanesi
Merkezefendi
Gündüz eczanesi
Cal
Altay eczanesi
Kale
Park eczanesi
Tavas
Deva eczanesi
Honaz
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.