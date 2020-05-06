CardFinans TarımKart'tan Dünya Çiftçiler Günü'ne özel fırsat

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, CardFinans TarımKart ile ramazan ayını ve Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarken, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik aksaklıklara destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, gıdaya ulaşımın her zamankinden daha da önemli hale geldiği bir dönemden geçerken, çiftçilerin temas riskini en aza indirerek minimum maliyetle finansmana ulaşmasını sağlamak üzere desteğini artırıyor.

Bankanın ramazan ayı ve Dünya Çiftçiler Günü kampanyası kapsamında, mayıs ayı boyunca CardFinans TarımKart sahibi ve henüz kartını kullanmamış çiftçiler, yapacakları ilk alışverişte faizsiz alışveriş dönemine 1 ay daha ilave ederek 7 ay erteleyebilecek.

Söz konusu kampanya, 1-31 Mayıs 2020'de geçerli olacak. Bir ay faizsiz dönem hakkı kazanan çiftçiler, vade ötelemelerini haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirebilecek.

Verilen bilgiye göre, QNB Finansbank'ın Eylül 2018'de hayata geçirdiği CardFinans TarımKart, çiftçilere pek çok kolaylık sağlıyor.