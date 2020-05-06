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CardFinans TarımKart'tan Dünya Çiftçiler Günü'ne özel fırsat

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.05.2020 10:18 | Son Güncelleme

Mayıs ayı boyunca CardFinans TarımKart sahibi ve henüz kartını kullanmamış çiftçiler, yapacakları ilk alışverişte faizsiz alışveriş dönemine 1 ay daha ilave ederek 7 ay erteleyebilecek

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, CardFinans TarımKart ile ramazan ayını ve Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarken, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik aksaklıklara destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, gıdaya ulaşımın her zamankinden daha da önemli hale geldiği bir dönemden geçerken, çiftçilerin temas riskini en aza indirerek minimum maliyetle finansmana ulaşmasını sağlamak üzere desteğini artırıyor.

Bankanın ramazan ayı ve Dünya Çiftçiler Günü kampanyası kapsamında, mayıs ayı boyunca CardFinans TarımKart sahibi ve henüz kartını kullanmamış çiftçiler, yapacakları ilk alışverişte faizsiz alışveriş dönemine 1 ay daha ilave ederek 7 ay erteleyebilecek.

Söz konusu kampanya, 1-31 Mayıs 2020'de geçerli olacak. Bir ay faizsiz dönem hakkı kazanan çiftçiler, vade ötelemelerini haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirebilecek.

Verilen bilgiye göre, QNB Finansbank'ın Eylül 2018'de hayata geçirdiği CardFinans TarımKart, çiftçilere pek çok kolaylık sağlıyor.

TarımKart sahibi çiftçiler, yıl boyu tarımsal üretim için tüm girdi ihtiyaçlarını TarımKart'tan karşılarken, geri ödemesini ürettiği ürünün hasat dönemine uygun olarak belirlediği ekstre tarihinde yılda bir defa yapabiliyor.

Çiftçiler, CardFinans TarımKart ile anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde 6 aya kadar faizsiz dönem avantajından yararlanarak ödemelerini hasat tarihine kadar erteleyebiliyor. Ayrıca, 7/24 tüm QNB Finansbank ATM'lerinden 2 yıla varan vade ile taksitli kredi kullanabiliyor. İhtiyaç duydukları her an ATM'den kredili mevduat hesaplarına ulaşarak nakit çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bunlara ek olarak, aylık düzenli geliri olmayan çiftçiler, SGK & Bağ-Kur prim ödemeleri için CardFinans TarımKart ile otomatik ödeme talimatı verebiliyor, aylık prim borçlarını yılda bir defa hasat tarihinde geri ödeyebiliyor.

Tüm yıl boyunca çiftçiler, dilediği zaman kartına ödeme yapıp sonrasında ihtiyaç halinde POS işlemlerinde veya taksitli kredi kullanımı için tekrar kullanabiliyor. Düzenli ödeme yaptıkları ana firmalar için Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) limiti tanımlayabiliyor, firmaya özel TarımKart DBS limiti ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

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