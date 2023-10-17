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  4. Cardi B artık gayrimenkule yatırım yapmak istemiyor! Kiracıları yüzünden bıktı

Cardi B artık gayrimenkule yatırım yapmak istemiyor! Kiracıları yüzünden bıktı

17.10.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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Doğum gününde giydiği kırmızı elbiseyle bütün bakışları üzerinde toplayan Cardi B lüks yaşantısıyla gündeme gelen bir isim. Doğum gününde kocasının aldığı pahalı çantalarla gündeme gelen rapçi artık gayrimenkule yaptırım yapmak istemeğini açıklayarak dikkat çekti.

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar Cephus olan Cardi B lüks yaşantısı ve özellikle pahalı çantalarıyla adından söz ettiriyor. Doğum gününde kocası Offset eşine 500 bin dolar değerinde 3 çanta almıştı.

Çantalarıyla gündemde olan Cardi B, Offset ile birlikte şu anda Los Angeles ya da Miami'de daha fazla mülk satın almak istediklerini, çünkü artık kiralamak istemediklerini belirtti. Üstsüz şekilde açtığı yayında, kirasını ödemeyen kiracıları olduğu için isyan eden ve ev sahibi olmanın zorluklarından bahseden rapçi gündem oldu.

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Cardi B, yatırım için gayrimenkuller yerine artık Birkin çantaları tercih ettiğini söyledi ve kiracılarının 9 ayda kira ödemediğini anlattı.

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Rapçi açıklamasında "9 ay! Ve bazen biz çok meşgul oluyoruz ve ev yöneticilerimiz de o kadar meşgul oluyorlar ki, biliyor musunuz? 'Onları mahkemeye bile vermeyin' diyoruz çünkü çok yoruluyoruz" dedi.

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