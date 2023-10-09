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Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

09.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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Kartlarınızı ve önemli belgelerinizi güvenle yanınızda taşımanızı sağlayacak kaliteli bir kartlık arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Yüksek kaliteli malzemeye sahip şık ve minimal tasarımlı kartlık modelleriyle öne çıkan Tommy Hilfiger markasının sevilen kartlık modeli kısa süreliğine 1220 TL indirimle satışta! Bu fırsatı kaçırmak istemeyeceksiniz, işte detaylar!

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Kartlıklar, günümüzde erkeklerin vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alıyor. Cüzdanların aksine, kartlıklar daha minimalist bir yapıya sahip oldukları için fazla yer kaplamıyor. Bu da hem ceplerinizi rahatlatıyor hem de daha şık bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Kartlık tercih ederken kaliteli bir ürün seçmek oldukça önemli. İşte tam da bu noktada Tommy Hilfiger TH CENTRAL SMOOTH CC HOLDER erkek kartlık modeli devreye giriyor. Tommy Hilfiger'ın üstün kalite anlayışı ve şık tasarımıyla üretilen bu kartlık, kısa süreliğine %58 indirimle satışta!

Yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz: Tommy Hilfiger TH CENTRAL SMOOTH CC HOLDER Erkek Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-10-09T103629.769

Tommy Hilfiger'ın karakteristik logo detaylarıyla tasarlanan ve şık bir görünüm sunan bu cüzdan kartlık, kaliteli malzeme ve işçilik ile üretildiğinden uzun ömürlü bir kullanım sunar. Kartlarınızı düzenli bir şekilde saklamak için geniş bir alan sunan ürün, hem kullanışlılık hem de stil açısından erkeklerin beklentilerini karşılayacak bir cüzdan seçeneğidir.

Ürünü İncele

Bu içerik 9 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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