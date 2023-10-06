KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. GÜZELLİK - MODA
    4. Her kadının gardırobunda olmalı! İpekyol blazer cekette kaçırılmayacak fırsat

    Her kadının gardırobunda olmalı! İpekyol blazer cekette kaçırılmayacak fırsat

    06.10.2023 12:10 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Defalarca giyseniz de uzun yıllar gardırobunuzda ilk aldığınız zamanki gibi yepyeni duracak, kaliteli materyallerden üretilmiş, modası hiç geçmeyecek bir blazer cekete mi ihtiyacınız var? Öyleyse doğru zamanda doğru yerdesiniz! MISS IPEKYOL Klasik Kesim Kruvaze Blazer Ceket kısa süreliğine indirimde! İşte detaylar...

    Her kadının gardırobunda olmalı! İpekyol blazer cekette kaçırılmayacak fırsat

    Siyah bir blazer ceket, her kadının dolabında olması gereken çok yönlü, şık ve zamansız bir parçadır. Herhangi bir kıyafeti anında daha sofistike ve profesyonel bir görünüme dönüştürür. Jeanlerle, eteklerle veya pantolonlarla kolayca kombinlenebilir. Resmi veya gayri resmi ortamlara uyum sağlar. Öte yandan moda trendlerinden etkilenmeden çok uzun yıllar kullanılabilecek klasik bir parçadır. Eğer siz de gardırobunuzda kaliteli siyah bir blazer cekete yer açmak isterseniz İpekyol indiriminin favori parçası MISS IPEKYOL Klasik Kesim Kruvaze Blazer Ceket'e bir şans verebilirsiniz.

    Çok satanlarda ilk sırada: MISS IPEKYOL Klasik Kesim Kruvaze Blazer Ceket

    Adsız tasarım (53)

    MISS IPEKYOL Klasik Kesim Kruvaze Blazer Ceket, ofiste, özel etkinliklerde veya günlük yaşamda stil sahip olmak isteyenler için ideal bir seçenek. Kruvaze kesimiyle şıklığı ve rahatlığı bir araya getiren bu ceket; 74 polyester, %21 viskoz, %5 elastandan oluşuyor. Yüksek kaliteli materyali ve stiliyle her kadının dolabında olması gereken bu cekete bir şans vermeye ne dersiniz?

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Kaliteli olduğu belli. Kalıp gibi tam oldu, kendi numaranızı alın."

    • "Çok beğendim, ister işte giyin ister özel davetlerde çok yakışacak."
    Ürünü İncele

    Bu içerik 6 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

    İndirim bittiyse üzülmeyin!

    Modadan teknolojiye günün fırsatlarını görmek için buraya tıklayın.

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    İlginizi Çekebilir

    Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

    Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

     Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi! Puma ayakkabıda fırsat zamanı

    Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi! Puma ayakkabıda fırsat zamanı

     Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

     Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper ayakkabı indirimde

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper ayakkabı indirimde

     Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

    Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

     Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı boxer arayanların ilk tercihi!

    Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı boxer arayanların ilk tercihi!

     Pierre Cardin kalitesiyle tanışın! İster alışverişte ister sporda kullanın

    Pierre Cardin kalitesiyle tanışın! İster alışverişte ister sporda kullanın

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    blazer blazer ceket blazer ceket kadın ipekyol siyah viskoz

    İş birliği İçerikleri

    Teknoloji severler buraya! iPhone 15 serisini sizin için inceledik

    Teknoloji severler buraya! iPhone 15 serisini sizin için inceledik

    Paket servisle arasına mesafe koymak isteyenler için seçtik

    Paket servisle arasına mesafe koymak isteyenler için seçtik

    Evinizi küçük dokunuşlarla pırıl pırıl yapacak ürünler burada!

    Evinizi küçük dokunuşlarla pırıl pırıl yapacak ürünler burada!

    Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

    Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Lezzetli yemekler onunla mümkün! İşte en iyi bakır tencereler

    Lezzetli yemekler onunla mümkün! İşte en iyi bakır tencereler

    Tümünü Gör
    Lezzetli yemekler onunla mümkün! İşte en iyi bakır tencereler

    Lezzetli yemekler onunla mümkün! İşte en iyi bakır tencereler

    Yüksek kaliteye ve konfora sahip en iyi ana kucağı modelleri

    Yüksek kaliteye ve konfora sahip en iyi ana kucağı modelleri

    Oyun tutkunlarının keyfini artıracak ürünleri seçtik

    Oyun tutkunlarının keyfini artıracak ürünleri seçtik

    Kaliteli uyku çekmek isteyenlere ortopedik yastık çeşitleri

    Kaliteli uyku çekmek isteyenlere ortopedik yastık çeşitleri

    Sportif görünümünüzü pekiştirecek New Era şapka indirime girdi

    Sportif görünümünüzü pekiştirecek New Era şapka indirime girdi

    Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi! Puma ayakkabıda fırsat zamanı

    Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi! Puma ayakkabıda fırsat zamanı

    Tümünü Gör
    Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi! Puma ayakkabıda fırsat zamanı

    Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi! Puma ayakkabıda fırsat zamanı

    Öğrenciler için 2023 yılının en iyi laptop modelleri

    Öğrenciler için 2023 yılının en iyi laptop modelleri

    Gardırobunuza eklemenin şimdi tam zamanı! Serin havalarda kurtarıcı

    Gardırobunuza eklemenin şimdi tam zamanı! Serin havalarda kurtarıcı

    Yükselen fiyatları bütçenizi yormasın! İşte sağlıklı ve ekonomik bir çözüm

    Yükselen fiyatları bütçenizi yormasın! İşte sağlıklı ve ekonomik bir çözüm

    Hem fonksiyonel hem kullanışlı iPad çanta ve kılıflarını seçtik

    Hem fonksiyonel hem kullanışlı iPad çanta ve kılıflarını seçtik

    Yeni evlenecekler için en iyi fiyat performans beyaz eşyalar

    Yeni evlenecekler için en iyi fiyat performans beyaz eşyalar

    Tümünü Gör

    Benzer İndirim İçerikleri

    Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

    Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

    Sportif görünümünüzü pekiştirecek New Era şapka indirime girdi

    Sportif görünümünüzü pekiştirecek New Era şapka indirime girdi

    Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi! Puma ayakkabıda fırsat zamanı

    Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi! Puma ayakkabıda fırsat zamanı

    Pierre Cardin kalitesiyle tanışın! İster alışverişte ister sporda kullanın

    Pierre Cardin kalitesiyle tanışın! İster alışverişte ister sporda kullanın

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

    Çok satanlarda ilk sırada! Kalitesine hayran kalacağınız boxer setinde fırsat

    Çok satanlarda ilk sırada! Kalitesine hayran kalacağınız boxer setinde fırsat

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Yağlı ciltlere aloe vera sürülür mü? Aloe vera jel yağlı ciltte nasıl kullanılır?

    Yağlı ciltler için aloe vera maskesi

    Sirke yüze sürülür mü? Cilt için elma sirkesi nasıl kullanılır?

    Elma sirkesi yüzümü mahvetti ne yapabilirim?

    Cilt bakım yağı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Cilt bakım yağları nasıl kullanılır, ne zaman sürülür?

    Hangi bakım yağı cildi güzelleştirir?

    E vitamini ciltte nasıl kullanılır, yüze direkt sürülür mü? E vitamini yağı lekelere iyi gelir mi, cilt için hangi E vitamini kullanılır?

    E vitamini her gün kullanılır mı?

    Yeni başlayanlar için cilt bakımı önerileri: Cilt bakım ürünleri nasıl kullanılır? Yüz bakım ürünleri hangi sırayla kullanılmalı, cilt bakım ürünleri nelerdir?

    Yeni başlayanlar için cilt bakım rutini

    Olduğunuzdan daha genç gösteren saç modeli! Kuaförünüzden isteyin, farkı görün

    Genç gösteren saç modeli! Kuaförünüzden isteyin, farkı görün

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.