YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çaresizlikten değil, ekmek parası için geceyi sokakta geçiriyorlar

Çaresizlikten değil, ekmek parası için geceyi sokakta geçiriyorlar

AYDIN HABERLERİ  | 06.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçe merkezinde kurulan asırlık Salı Pazarı, renkliliği ve barındırdığı kültür kadar ilginç hayat hikayelerini de içinde barındırıyor.

Aydın’ın Efeler ilçe merkezinde kurulan asırlık Salı Pazarı, renkliliği ve barındırdığı kültür kadar ilginç hayat hikayelerini de içinde barındırıyor. Ekmek parası kazanmak için salı günleri, pazarda tezgah açan pek çok kişi geceyi sokağa serdikleri yataklarda geçiriyor.
Evleri olmadığı için değil ekmek parası kazanmak için pazarın kurulacağı günün gecesi tezgahlarının başında sokakta yattıklarını belirten pazarcılar, “Kış gecesi de olsa soğukta yatmaktan şikayetçi değiliz. Yeter ki ekmeğimizi kazanıp evimize bakalım” diye konuştular.
Satışlar iyi olduğunda pazarcılığın çok keyifli ve güzel meslek olduğunu ancak pazarcılığın da zorluklarının olduğunu belirten İbrahim Usta, “Beş çocuğum var, pazarcılıktan kazandığım parayla çocuklarımın nafakasını kazanmaya çalışıyorum. Sabah erkenden pazarda tezgah açabilmek için araba şart. Ancak bizim arabamız olmadığı için pazara akşamdan gelmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle geceyi tezgahın başına serdiğimiz yatak yorgan içinde geçiriyoruz. Dışardan bakıldığında çok zormuş gibi görünse de bize zor gelmiyor. Çocukluğumuz dağlarda çobanlık yapmakla geçti. Açık alanda yatıp kalkmaya alışığız. Yani evsizlikten değil işimiz gereği pazartesi akşamları sokakta yatıyoruz” dedi:
İbrahim Usta gibi geceyi sokakta geçiren pazarcılardan Mustafa Çağlar ise, Aydın pazarına İzmir’den geldiği için kendisinin de geceden tezgah açıp, tezgahın başında sabahladığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Çavdarhisar’da Muhtarlar Derneği açıldı

Çavdarhisar’da Muhtarlar Derneği açıldı

Aydın Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Hazal Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Algan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.