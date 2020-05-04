YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Caretta carettalar ilk yumurtalarını bıraktı

Caretta carettalar ilk yumurtalarını bıraktı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar, Muğla’nın Ortaca ilçesi İztuzu sahiline ilk yumurtalarını bırakmaya başladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yapan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alınıyor.İztuzu sahiline gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor.

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar, Muğla’nın Ortaca ilçesi İztuzu sahiline ilk yumurtalarını bırakmaya başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yapan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alınıyor.
İztuzu sahiline gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İztuzu sahilinde caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurdu.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda; "Dalyan İztuzu Plajı’nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Muğla Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:01
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:05
Yatsı
21:31

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Ela Eczanesi
Merkez
Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.