Cargill Türkiye, Uluslararası İşletme Ödülleri’nde Stevie ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Cargill Türkiye’nin 2019 yılında başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket kurumsal sosyal sorumluluk programı, iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından Uluslararası İşletme Ödülleri’nde bir kez daha Stevie ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in bugüne kadar aldığı ödül sayısı 35’e ulaştı.

Cargill Türkiye’nin çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, dijital tarım uygulamalarını ve tarlada sürdürülebilir yöntemleri yaygınlaştırmak hedefiyle 2019 yılında başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı, yine en iyiler arasında yer aldı.

1000 Çiftçi 1000 Bereket, iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından olan ve bu yıl 70’e yakın ülkeden 3 bin 700’ün üzerinde adayın katıldığı 19. Uluslararası İşletme Ödülleri’nde Yılın İletişim ve PR Kampanyası-Kurumsal Sorumluluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Hindistan Kurumsal İlişkiler Direktörü Arzu Örsel, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in başarısının uluslararası arenada karşılık bulmasının kendilerini daha fazlasını yapmak için teşvik ettiğini belirtti.

Programın Türkiye’nin 14 ilinde, 4 binin üzerinde mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisi çiftçi ile yola devam ettiğini söyleyen Örsel, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz bu program sayesinde geçen yıl zorlu iklim koşullarına ve kuraklığa rağmen yüzde 23’e varan verim artışı elde etti. Aynı zamanda, Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü raporuna göre, programa yatırılan her 1 TL, 2019 yılında 2,53 TL, 2020 yılında 2,78 TL ve 2021 yılında ise 3,03 TL değerinde sosyal getiri sağladı. Türkiye’de SROI hesaplaması yapan ilk ve tek tarım ve gıda programı olmanın yanı sıra 1000 Çiftçi 1000 Bereket, daha pek çok ilke sahip.

Türkiye’de en fazla sayıda çiftçiye düzenli, sürekli, 7/24 danışmanlık sağlayan en kapsamlı kurumsal sosyal sorumluluk programıyız. 2021 yılında yayınladığımız İlerleme Raporumuz da 30’un üzerinde paydaş görüşü ile ilk olma özelliği taşıyor. Çiftçiler ile ilgili düzenli araştırmalar yapan ilk ve tek tarım ve gıda programı olmanın yanı sıra Türkiye’de bir ilk olan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi'ni İTÜNOVA iş birliğiyle başlattık. Tüm bunların yanında çiftçilere yönelik sosyal sorumluluk programları arasında belki de dünyada en çok ödül alan programlardan biriyiz. Çalışmalarımızın böylesine değerli uluslararası ödüllerde karşılık bulmasından da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödüller bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor."

