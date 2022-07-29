Cargill’e Güvenilir Tedarikçi sertifikası

İSTANBUL (AA) - Cargill’in Balıkesir’deki Turyağ üretim tesisi, Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde yayımlanan 'Tedarik Zincirinde Güven Rehberi ve Değerlendirme Kriterleri'ni karşılayarak 'Güvenilir Tedarikçi Sertifikası' almaya hak kazandı.

Cargill'den yapılan açıklamaya göre, sertifika, üretici ve tedarikçilerin gönüllük esasına göre gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması hususlarında uluslararası standartlarda bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmeleri sonucunda veriliyor. Kaliteyi ve güvenliği ön planda tutan Cargill, böylece ürünlerinin yüksek kalitesi, izlenebilirliği ve süreçlere uyumunu başarıyla sağladığını tescil etmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü ve Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Tolga Demirel, gıda güvenliğine ilişkin endişelerin özellikle salgın döneminde daha fazla arttığını belirterek, Güvenilir Tedarikçi Sertifikası’nın çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Güvenilir Tedarikçi Sertifikası almaya hak kazanmasının gururunu yaşadıklarını aktaran Demirel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Balıkesir’de Cargill’in global gıda güvenliği reçetesi ve sağlıklı ürünler uzmanlığı ile güçlenen gıda servisi ve gıda bileşenlerine yönelik bitkisel yağlar üretiyoruz. Pastacılık yağlarından baklava yağlarına, fonksiyonel dolgu yağlarından çikolata kaplamalık yağlara kadar uzanan, ev dışı tüketim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir ürün portföyümüz var. Son yıllardaki yüklü AR-GE ve gıda güvenliği yatırımlarımız sayesinde, 80’in üzerinde yeni ürün geliştirdik.

Bağımsız denetimden geçerek gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması alanlarında güvenimizi belgelemiş olduk. Bu sertifika, müşterilerimize, tüketicilere verdiğimiz değerin de bir göstergesi. Başta kalite departmanımız olmak üzere bu başarıya katkısı olan tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Orhangazi’deki mısır işleme fabrikamız için de sertifika süreci devam ediyor. Yakın zamanda ikinci sertifikamızı almayı umuyoruz."

-QR kod ile tüm süreçler şeffaf

Tedarik Zincirinde Güven Rehberi projesi, QR kod sayesinde tüketicilerin cep telefonlarını kullanarak yedikleri veya aldıkları gıdaların tedarik zincirindeki yolculuğunu görebilmesine imkan tanıyor.

Tüketici, Ev Dışı Tüketim’de tabağındaki malzemelerin markasını, tedarikçisini görebiliyor, malzemelerin nasıl taşınıp depolandığını da sorgulayabiliyor. Böylece, Güvenilir Tedarikçi Sertifikası’na sahip tedarikçilerle çalışan restoran, otel, kafe, fast food, catering, yemekhane vb. işletmeleri yemek ve keyifli zaman için güvenle tercih edilebiliyor.

