Cargill'in "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı tarladaki verimi artırdı

İSTANBUL (AA) - Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, 3 yıl önce devreye aldıkları "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programının çiftçiler için önemli kazanımlar sağladığını belirterek, "Program kapsamında ekimden hasada kadar eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık hizmeti alan çiftçilerimiz, yüzde 26’ya varan verim artışı elde ettiler." dedi. Cargill Türkiye, 3 yıl önce devreye aldığı "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programının çıktılarını online basın toplantısıyla paylaştı. Basın toplantısında şirketine ve programa ilişkin bilgiler veren Tarakçıoğlu, Cargill'in 150 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket olduğunu belirterek, Cargill Türkiye'nin de 650'nin üzerinde çalışanıyla 4 fabrikada gıda, yem ve biyoendüstri sektörlerinde hizmet verdiğini söyledi. Cargill İstanbul Ofisi'nin Orta Doğu ve Afrika'daki 60'a yakın ülkeyi tüm gıda, biyoendüstriyel faaliyetler ve yem konusunda yönettiğini ifade eden Tarakçıoğlu, Cargill'in global yetkinliklerini Türkiye'ye getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Tarakçıoğlu şu bilgileri verdi: "Bugün 5 kıtada aşağı yukarı 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dilovası tesisinde ürettiğimiz trafo yağları ki bunlar petrol bazlı ürünleri ikame eden yağlardır, en son milli elektrikli trende kullanıldı. Bunu 22 ülkeye ihraç ediyoruz, içinde Hindistan ve Avrupa ülkeleri de olmak üzere. Onun ötesinde Orhangazi'deki tesisimizde endüstriyel nişasta üretimimiz var yoğun bir şekilde. Burayı endüstriyel nişastanın merkezi haline getirmek istiyoruz." - "Programın sosyal getirisi 2,53 TL’den 2,78 TL’ye yükselmiş oldu" Tarakçıoğlu, Cargill'in, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı ile Türkiye'deki çiftçilerin verimliliği ve refahını artırmak üzere çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, "Program kapsamında ekimden hasada kadar eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık hizmeti alan çiftçilerimiz, yüzde 26’ya varan oranda verim artışı elde ettiler. Program ikinci yılında kapsamını mısırın yanına ayçiçeği ekleyerek genişletirken, 12 ilde bin 175 çiftçiyi programa dahil etti." bilgilerini verdi.

"1000 Çiftçi 1000 Bereket" programının, çiftçilerin verimini artırmak, geçim kaynaklarını güçlendirmek, tarımda sosyal ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirildiğini anlatan Tarakçıoğlu, "İkinci yılında ayçiçeği çiftçilerini de programa dahil ederek kapsamını genişleten 1000 Çiftçi 1000 Bereket, 12 ilde 70 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen bir alana etki etti. Tarım ve gıda alanında Türkiye’de ilk kez sosyal etki hesaplaması yapılan program olma özelliği de taşıyan 1000 Çiftçi 1000 Bereket’e, 2020 yılında yapılan her 1 TL’lik yatırımın, 2,78 TL değerinde sosyal getirisi olduğu görüldü. Böylece programın sosyal getirisi bir önceki yıla göre de 2,53 TL’den 2,78 TL’ye yükselmiş oldu." diye konuştu. - "Tarlada Sıfır Atık Yönetimi" projesi hayata geçirildi Tarakçıoğlu, sezon başında yüzde 15 olarak belirledikleri verim artış hedefini aşarak, program kapsamındaki çiftçilerin yüzde 26’ya varan oranda verim artışı elde ettiklerini yineleyerek, "Bu program Cargill’in, çiftçilerin refahını artırmak üzere gerçekleştirdiği projelere güzel bir örnek teşkil ediyor. İki yılda toplam 2 bin 200’ü aşkın çiftçinin hayatına dokunduk. Üçüncü yılımızda kanola çiftçilerini de dahil ederek, programımızın etki alanını daha da genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda "Tarlada Sıfır Atık Yönetimi" projesini hayata geçirdiklerini aktaran Tarakçıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi projesinde Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu yönetiminde ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliğinde, tohumdan ürüne yaşam döngüsü atık sorununa çiftçi lehine kolaylaştırıcı çözüm için çalıştıklarını söyledi. - "Çiftçiler uydudan tarla sağlığı takibi gibi dijital tarım araçlarından faydalandılar" Tarakçıoğlu, çiftçilerin bilgi birikimi ve yerel deneyimlerinin bilim ile harmanlanmasıyla, dijitalleşme konusunda da önemli adımlar atıldığını belirterek, "Çiftçiler dijital toprak analizi, meteoroloji & sulama ve tahmin istasyonu, uydudan tarla sağlığı takibi gibi dijital tarım araçlarından faydalandılar. Tarlaya özel sunulan doğru sulama, gübreleme ve ilaçlama programına uyan çiftçiler, hastalık riskini azaltıp toprak kirliliğinin de önüne geçti. Program sayesinde verim artışının yanı sıra kaynak tasarrufu sağlandı. Bu da çiftçilerin maliyetlerine de olumlu şekilde yansıdı." bilgilerini verdi.

Programın, sürdürülebilirlik performansını ve yarattığı etkiyi daha kapsamlı bir şekilde paylaşmak üzere ilk İlerleme Raporu’nu yayınladıklarını anlatan Tarakçıoğlu, bu raporun, programın kaydettiği ilerlemeyi ve uzun vadeli değerini ortaya koymak ve değerlendirmek üzere, finansal olmayan veriler sağladığını aktardı. Raporda, çeşitli kurum ve kuruluşlarla, programa katılan çiftçilerin görüşlerinin yer aldığını anlatan Tarakçıoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye’de en geniş katılımla paydaş görüşlerine yer verilen raporlar arasında yer alan 1000 Çiftçi 1000 Bereket İlerleme Raporuna 1000ciftci1000bereket.com adresi üzerinden ulaşmak mümkün. Cargill olarak 1000 Çiftçi 1000 Bereket gibi programlar aracılığıyla, çiftçilerin güçlenmesi için yatırım yapıyoruz. Çiftçilerin verimliliğinin ve refahının artması için eğitim ve dijital tarım araçlarına erişimlerini sağlıyoruz. Çiftçilerle birlikte, dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslemesine katkı sağlamak için çalışıyoruz." - "Gerektiği kadar gübre kullanınca gübreden yüzde 22 tasarruf etmiş oldum"