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Çarıkballı’ya çok amaçlı salon müjdesi

24.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’ya bağlı Çarıkballı Mahallesinde çok amaçlı salon yapımı için çalışmalarını başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’ya bağlı Çarıkballı Mahallesinde çok amaçlı salon yapımı için çalışmalarını başlattı. Çevre mahallelerin de kullanabileceği çok amaçlı salonun yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, en kısa zaman içerisinde ihale çalışmalarının gerçekleştirilerek, çok amaçlı salon yapımına başlanacağını ifade etti.
İl genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’ya bağlı Çarıkballı Mahallesine çok amaçlı salon kazandıracak. Başta Çarıkballı Mahallesi olmak üzere çevre mahallelerin de kullanabileceği çok amaçlı salonun ihalesi gerçekleştirilerek, yapımına başlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş, Alaşehir’e bağlı Serinköy Mahalle Muhtarı Mustafa Akçakaya ve mahalle sakinleri ile birlikte çok amaçlı salonun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Daire Başkanı Uğur Topkaya, incelemeler esnasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek çok amaçlı salon ile ilgili muhtarlar ve mahalle sakinlerine bilgiler aktardı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar memnun
Projeyle ilgili düşüncelerini dile getiren Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş, "3 ay önce Uğur Başkanım bu projeyle ilgili bizlere yardımcı oldu. Çarıkballı’ya bir tane düğün salonumuzun temeli atıldı. Köyümüze bir düğün salonu kazandırdık inşallah. Hayırlısıyla vatandaşlarımız burada eğlencesini yapacak. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu konuda bize söz vermişti. Bu işlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Alaşehir Serinköy Mahalle Muhtarı Mustafa Akçakaya ise, "Düğün salonu yapılması nedeniyle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizim de yakın köyümüz takdir ettim. Buraya sevinerek geldim. Takdir ettim gerçekten" dedi. Mahalle sakinlerinden Bekir Pulat da, "Daha önce Cengiz başkanımız geldi söz verdi. Su basmanını attık. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Bizim düğünlerimiz sıkıntı oluyordu. Burası merkez olduğu için daha güzel olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Civardaki mahalleler de faydalanacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da çok amaçlı salon ile ilgili bilgiler verdi. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Çarıkballı Mahallesi yaklaşık binin üzerinde nüfusa sahip. Civardaki mahallelerin de kullanabileceği çok amaçlı salon projemiz var burada. İhale öncesinde çalışmalarımızı yerinde incelemek için muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte projemize baktık, fikir alışverişinde bulunduk. En kısa zamanda ihale çalışmalarını gerçekleştirerek, yapımına başlayacağız. Kısa süre içerisinde de Çarıkbalı’ya çok amaçlı salonumuzu kazandırmış olacağız. Civardaki mahalleler de bu salondan faydalanmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

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