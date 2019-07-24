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Carlo Ancelotti'den Eljif Elmas'a büyük övgü

İTALYA HABERLERİ  | 24.07.2019 22:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den rekor ücretle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, yeni takımında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı. Napoli'nin, Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Makedon futbolcu son 20 dakikada mücadele etti.

Carlo Ancelotti'den Eljif Elmas'a büyük övgü

Napoli hazırlık maçında Cremonese ile 3-3 berabere kaldı. Eljif Elmas ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Napoli'nin tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, 16 milyon euroya Fenerbahçe'den transfer ettikleri Eljif Elmas hakkında açıklamalarda bulundu.

Napoli Teknik Direktörü Ancelotti, Cremonese ile oynanan hazırlık maçının ardından Eljif Elmas ile ilgili olarak, "Sahada bize kalite ve güç katacak oyuncu. İtalya'ya gelme konusunda çok coşkulu ve bundan memnunum. Eljif Elmas modern bir orta saha oyuncusu ve sistemime uyan bir isim. Onun transferinden memnunum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eljif Elmas napoli carlo ancelotti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu cocukta bizim goremeyipte baskasinin gordugu ne var anlamadim emre colak bunun gibi 10 tane Adam elder...
Türkiyenin en şaibeli transferi..Ali Koç 180 bin euroluk oyuncuyu muhtemelen kara para aklama yontemiyle Napoliye aldırttı
cok abarttılar..burda ne başarısı vardı sanki..çöp..
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