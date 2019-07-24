Carlo Ancelotti'den Eljif Elmas'a büyük övgü

Napoli hazırlık maçında Cremonese ile 3-3 berabere kaldı. Eljif Elmas ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.
Napoli'nin tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, 16 milyon euroya Fenerbahçe'den transfer ettikleri Eljif Elmas hakkında açıklamalarda bulundu.
Napoli Teknik Direktörü Ancelotti, Cremonese ile oynanan hazırlık maçının ardından Eljif Elmas ile ilgili olarak, "Sahada bize kalite ve güç katacak oyuncu. İtalya'ya gelme konusunda çok coşkulu ve bundan memnunum. Eljif Elmas modern bir orta saha oyuncusu ve sistemime uyan bir isim. Onun transferinden memnunum." ifadelerini kullandı.
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