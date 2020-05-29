SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Carlo Ancelotti, Luyindama'yı transfer listesine ekledi

Carlo Ancelotti, Luyindama'yı transfer listesine ekledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2020 18:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a gelen ve gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Luyindama'ya Premier Lig'den talip çıktı. Everton Menajeri Carlo Ancelotti, Fatih Terim'den Luyindama'yı istediği iddia edildi.

Galatasaray'da çapraz bağları yırtıldığı için Kasım ayından bu yana forma giyemeyen Christian Luyindama'nın sakatlığı, Avrupa'daki taliplerine engel olmadı. Kongolu oyuncu ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı.

Ancelotti Luyindama'nın peşinde...

ANCELOTTI'NİN 1 NUMARASI

ANCELOTTI'NİN 1 NUMARASI
Afrika'da çıkan son haberlere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti, yönetime verdiği defans transferi listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdı. İtalyan hocanın, stoper takviyesi için 26 yaşındaki oyuncunun kendilerine yeterli olacağını bildirdiği yazıldı.

15 MİLYON EURO

15 MİLYON EURO
Everton yöneticilerinin, önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve Galatasaray'ın da 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakacağı kaydedildi.

ASTON VILLA VE WEST HAM DA TALİP

ASTON VILLA VE WEST HAM DA TALİP
Fiziksel olarak öne çıktığı belirtilen Luyindama'nın peşinde Everton ile birlikte Aston Villa ve West Ham'ın da bulunduğu vurgulanırken, sakatlığını atlatarak son dönemde forma giyecek olmasının da önemli olduğu ifade edildi.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

32 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'ın Standard Liege'den 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luyindama, toplam 32 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik de performans sergiledi. (Sporx)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!

F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Ünlü hakem silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

Ünlü hakem silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

Süper Lig için karar açıklandı! İşte yeni kurallar

Süper Lig için karar açıklandı! İşte yeni kurallar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulübüm teklifi reddetti

Kulübüm teklifi reddetti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Stoper avcısı gs
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Carlo Ancelotti, Luyindama'yı transfer listesine ekledi

Ancelotti, Terim'den onu istedi!

Helin Kayıkçı: Hedeflerime doğru yürümeye devam edeceğim

'Hedeflerime yürümeye devam edeceğim'

Hakan Çalhanoğlu: Gelecekte Galatasaray'ı isterim

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ı istiyorum!

Gökhan Karadeniz için Galatasaray iddiası

G.Saray'da, TFF 1 Lig'den transfer!

Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk

G.Saray'da tek hedef şampiyonluk

Radamel Falcao, Real Madrid'in kapısından dönmüş

Falcao'yla ilgili ortaya çıkan gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.