Carolyn Radford futbol milyarderi

İngiltere futbol piyasasının tek kadın yöneticisi olan Radford henüz 36 yaşında. 52 yaşındaki kocası John Radford ile evliliğinden üç erkek çocuk annesi olan Carolyn Radford, dillere destan yeni malikanesinde kelimenin tam anlamıyla kraliçeler gibi bir hayat sürüyor.

Göz kamaştıran bir hayat

1 / 14 Üç erkek çocuk annesi 19'uncu yüzyıldan kalma bu malikaneyi bir süre önce satın alan Carolyn Radford, yapıyı işinin ehli ellere teslim etti. Tam beş yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ortaya gerçekten göz kamaştıran bir malikane çıktı.

2 / 14 Üç erkek çocuk annesi Yerleri kaliteli mermerle döşenen malikanenin göz alıcı avizeleri, kendine ait bir yüzme havuzu ve jimnastik salonu bulunuyor. Aynı zamanda İngiltere'nin en genç futbol yöneticisi unvanını da taşıyan Carolyn Radford'un kocası ve üç oğluyla birlikte yaşadığı bu evin değeri 8.3 Milyon Sterlin değerinde.

3 / 14 Üç erkek çocuk annesi Radford, kendisi de evinin son halinden memnun olsa gerek ki sosyal medyada sık sık orada çekilen pozlarını paylaşıyor.

4 / 14 Üç erkek çocuk annesi Carolyn Radford'un CEO'su olduğu Mansfield Town aslında şu anda ikinci ligde mücadele ediyor. Ama Radford'ın amacı takımını kısa zamanda Premier Lig'e çıkarmak.

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