Carolyn Radford futbol milyarderi

İngiltere futbol piyasasının tek kadın yöneticisi olan Radford henüz 36 yaşında. 52 yaşındaki kocası John Radford ile evliliğinden üç erkek çocuk annesi olan Carolyn Radford, dillere destan yeni malikanesinde kelimenin tam anlamıyla kraliçeler gibi bir hayat sürüyor.
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