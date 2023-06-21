Çarpmamak için ani fren yaptı: 1 yaralı

Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önündeki durakta yolcu alan 09 M 0222 plakalı Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsü duraktan çıkış yaptığı sırada, Yahya Kemal Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen 35 ACK 546 plakalı otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Olayda otobüs içerisinde bulunan 1 kişi başını çarparak hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcuya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇEVRE SAKİNLERİ DURAĞIN TAŞINMASINI İSTEDİ

Kazayı görerek olay yerine gelen çevre sakinleri durağın konumun olduğunu iddia ederek durağın Denizli Bulvarı üzerindeki ileri bir noktaya alınmasını istedi. Tek yön olan Yahya Kemal Caddesi’ne dönüşlerde sıkça kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar durağın caddeye dönüşten önce değil dönüşten sonraki uygun bir alana taşınmasını istediklerini ifade ettiler.

