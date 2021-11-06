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CarrefourSA çalışanlarından ihtiyaç sahibi okula kırtasiye ve bilgisayar desteği

06.11.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin: - "Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 2018'den bu yana iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Bursa, Muğla, Adana, Zonguldak ve Kastamonu olmak üzere 5 şehirde 1.000 çocuğa destek eli uzatacağız"

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA çalışanları, Toplum Gönüllüleri (TOG) Vakfı iş birliğiyle Bursa'da ihtiyaç sahibi bir okula kırtasiye ve bilgisayar desteği sağladı.

CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding, iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla başlattığı "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği"ni sürdürüyor.

Holding, bu kapsamda, okul yenileme, biyoçeşitliliğe destek, fidan dikimi, toprak canlandırma ve çevre temizliği başlıkları altında etkinlikler düzenliyor.

Seferberlik çerçevesinde son olarak CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru ve CarrefourSA çalışanları, TOG iş birliğiyle Bursa'daki bir okula ziyaret gerçekleştirerek okulun kırtasiye ihtiyaçlarına destek verdi.

CarrefourSA, ihtiyaç sahibi okula kırtasiye; öğrencilerine de gıda desteği sağlarken bilgisayar desteğiyle teknoloji sınıfı açılmasına katkı sağladı.

- TOG iş birliğiyle hedef 5 ilde 1000 çocuk

Açıklamada görüşleri yer alan CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, toplum gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği bir okula destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 2018'den bu yana iş birliği gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi eğitim ve öğretim hayatlarına artı değer sağlayacak her desteği önemsiyor, öğrenciler için doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl Bursa, Muğla, Adana, Zonguldak ve Kastamonu olmak üzere 5 şehirde 1.000 çocuğa destek eli uzatacağız. Gelecek yıllarda da TOG Vakfı'na desteğimizi sürdürerek öğrencilerin geleceği için sağladığımız katkıları daha da artırmaya devam edeceğiz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru ise 2018'de hayata geçirmeye başladıkları "Her Paket Bir Çocuğa Destek" kampanyasıyla birçok farklı şehirdeki okullarda öğrencilerle bir araya geldiklerini bildirdi.

Kampanya kapsamında CarrefourSA müşterilerinin, çocuklara destek olabilmek için kırtasiye malzemeleri satın aldığını kaydeden Duru, "CarrefourSA da bu malzemeleri Toplum Gönüllüsü gençlerin tespit ettikleri okullara dağıtılmak üzere TOG'a bağışladı. Kampanyayı destekleyen CarrefourSA'ya, kırtasiye paketlerini satın alarak buraya ulaşmasını sağlayan tüm destekçilerimize ve bu süreci sahiplenen Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.

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