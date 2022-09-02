CarrefourSA, deniz ürünlerine hijyenik koşul ve doğru fiyatlarla ulaşmayı kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, yaptığı yatırımlarla Türkiye’de kaliteli deniz ürünlerine, hijyenik koşullarda ve doğru fiyatlarla ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA açıklamasına göre, "Doğrusu CarrefourSA’da" sloganıyla doğru ürün, doğru hizmet anlayışıyla ve doğru fiyatla müşterilere ulaştırılıyor.

Kaliteli, taze, çeşidi bol ürünlerle ve uygun fiyat politikasıyla buluşturarak balık ve deniz mahsullerine yatırıma devam eden CarrefourSA, 2022 itibarıyla 214 marketinde balık satışı gerçekleştirirken, yıl sonunda balık satılan market sayısını 250’ye çıkarmayı hedefliyor.

Marketlerden saha operasyonları ve yönetim katına kadar su ürünleri için 369 kişi istihdam eden CarrefourSA, yılda ortalama 70-80 çeşit farklı su ürününü müşterilerine sunuyor.

CarrefourSA’yı deniz ürünlerinde bu noktaya taşıyan, gerçekleştirdiği yatırımlar kadar hayata geçirdiği ilkler oldu. Türkiye’de perakende müşterisi ilk olarak buz üzerinde balık satan reyonları CarrefourSA’da tanıdı.

Zaman içinde reyonlarını sürekli yenileyen ve tedarik sistemine odaklanarak satın alma hacmini artıran CarrefourSA, soğuk zinciri bozmadan ürünlerini reyonda satışa sunuyor.

Av yasağının olduğu dönemlerde de müşterilerini balıksız bırakmamak amacıyla İzmir’den Muğla’ya kültür balıkçılığını destekleyerek bu dönemde reyonlarından balığı eksik etmeyen şirket, Gebze’de kurduğu Su Ürünleri Platformu ile de Türkiye’nin her bölgesinden satın aldığı ürünlerin, tedarikçileri aracığıyla tek bir noktaya teslim edilmesini sağlıyor.

Bu alandaki yatırımlarına devam eden CarrefourSA geçen yıl İzmir’de, bu yıl Antalya’da açılan 2 yeni Su Ürünleri Platformlarından tüm mağazalara günlük taze ürünleri sevk ediyor.

CarrefourSA’nın alanında uzman kalite sorumluları tarafından ürünün kalitesi, sıcaklığı, etiket bilgileri, balık boy yasakları ve avlanma zamanına göre uygunluk durumu kontrol edildikten sonra ürünler sevkiyata uygun olarak kabul ediliyor.

Kabulün ardından ürünler marketlerden gelen sipariş taleplerine göre, temizlik ve hijyen kurallarına uygun oluşturulmuş hazırlama alanında ayıklandıktan sonra marketlere göre ayrıştırılıyor ve plastik kasalarda paketlenip etiketlendikten sonra "soğuk zincir" araçlar ile marketlere sevk ediliyor.

- "Deniz ürünlerindeki öncü konumumuzu daha güçlendireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaptıkları yatırımlarla Türkiye’de kaliteli deniz ürünlerine, hijyenik koşullarda ve doğru fiyatlarla ulaşmayı kolaylaştırdıklarını belirterek, bu yatırımların karşılığını her yıl balığa olan ilgideki artıştan gördüklerini ifade etti.

Kartallıoğlu, özellikle av mevsiminin başlamasıyla eylül ve ekim aylarındaki balık satışlarının, et satışlarını yakaladığına işaret ederek, "Balığı yalnızca reyonlarımızdan satmıyoruz, mevcut 14 adet Lezzet Arası restoranımızda da balık, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Mevsimine göre balık tercih eden müşterilerimiz, Lezzet Arası restoranın sunduğu hem fiyat hem pişirme avantajıyla diledikleri balığı tüketebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki dönemde de deniz ürünlerine yatırım yapmaya devam ederek daha çok tüketiciyi balıkla buluşturacaklarını ve Türkiye’nin kişi başı balık tüketimini artırmaya katkıda bulunacaklarını ifade eden Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Balık tüketimini artırabilmenin yolu 12 ay boyunca sürdürülebilir üretimden geçiyor. Bu vesileyle üreticilerle iş birliği yaparak sürdürülebilir fakat kontrollü bir üretim yaptırıyoruz. Kontrollü üretim adına hem balıklarda hem suda sürekli olarak kimyasal kalıntı miktarlarını veya mikrobiyolojik değerleri denetliyoruz.

Bunların yanı sıra periyodik denetimler gerçekleştiriyoruz. Yerine ve iklimine uygun olarak üretilen tüm ürünler, bağımsız denetçiler tarafından da denetlendikten sonra raflardan tüketicilere ulaştırılıyor. Önümüzdeki dönemde de farklı iş birlikleriyle deniz ürünlerindeki öncü konumumuzu daha güçlendireceğiz."

