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Çarşamba Belediyesi e-belediye sistemine geçti

SAMSUN HABERLERİ  | 08.09.2020 19:09 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi, vatandaşların internet üzerinden emlak, çevre-temizlik, ilan ve reklam borçlarını ödeyebileceği e-belediye sistemini hayata geçirdi.Sistemde borç sorgulama ve ödeme haricinde beyan sorgulama, rayiç bedeli sorgulama, bina birim değeri sorgulama, imar durumu sorgulama ve adres bilgi sorgulama gibi işlemlerde yapılacak.

Çarşamba Belediyesi e-belediye sistemine geçti

Çarşamba Belediyesi, vatandaşların internet üzerinden emlak, çevre-temizlik, ilan ve reklam borçlarını ödeyebileceği e-belediye sistemini hayata geçirdi.
Sistemde borç sorgulama ve ödeme haricinde beyan sorgulama, rayiç bedeli sorgulama, bina birim değeri sorgulama, imar durumu sorgulama ve adres bilgi sorgulama gibi işlemlerde yapılacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde güçlü teknolojik alt yapısı ile vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışı ile e-belediye projemizi hayata geçirdik. Çarşamba halkı bilgi edinme ve her türlü işlemlerini artık internet üzerinden yapabilecek. E-belediyecilik sistemimizdeki hizmetleri geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. E-belediye hizmeti ile hemşehrilerimiz dünyanın dört bir köşesinden borçlarını sorgulayabilecek ve ödemelerini Çarşamba Belediyesine resmi internet sitesi ’www.carsamba.bel.tr’ üzerinden 7/24 gerçekleştirebilecekler" dedi.
Başkan Doğan, “Online işlemlerle vatandaşlara hizmet kolaylığı sağlarken korona virüs tedbirlerinin uygulanmasındaki kritik sürece ve ilçe sakinlerinin korunmasına katkı sağlamayı da hedefliyoruz” diye konuştu.

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