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Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat oluşturdu

SAMSUN HABERLERİ  | 22.03.2020 13:25 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların, hasta ve engellilerin gıda ile eczane alışverişlerini evden çıkmadan yapabilmesine yardımcı olmak için iletişim hattı oluşturuldu.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge ile 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle, 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasından ötürü Çarşamba Belediyesi tarafından iletişim numaraları paylaşılarak 65 yaş üstü, hasta veya engellilere gıda, eczane alışverişlerinde yardımcı olunacağının duyurusu yapıldı.Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Korona virüsüne karşı ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde önemli tedbirler alınıyor.

Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat oluşturdu

Çarşamba Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların, hasta ve engellilerin gıda ile eczane alışverişlerini evden çıkmadan yapabilmesine yardımcı olmak için iletişim hattı oluşturuldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge ile 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle, 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasından ötürü Çarşamba Belediyesi tarafından iletişim numaraları paylaşılarak 65 yaş üstü, hasta veya engellilere gıda, eczane alışverişlerinde yardımcı olunacağının duyurusu yapıldı.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Korona virüsüne karşı ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde önemli tedbirler alınıyor. Bizde Çarşamba’da sürekli dezenfekte ve virüsten korunmak adına çalışmalar yapıyoruz, hemşehrilerimizi korona virüsünden korunma yolları hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Özellikle işi olmayan kişilerin kendisini ve çevresini korumak adına evde kalmalarını istiyoruz. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bizde belediye olarak üzerimize düşen görevi fazlası ile yapmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alınan kararların hepsi tedbir amaçlıdır ve milletimizin sağlığı içindir. Herkesten rica ediyorum alınan kararlara tedbirlere kendimiz için milletimiz için uyalım” dedi.
İletişim numaralarını paylaşan Başkan Doğan, “Çarşamba Belediyesi olarak korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü, hasta veya engelli hemşehrilerimize yardımcı olmak için tedbirlerimizi alıyoruz. Bizlere 444 90 55 telefon numarasından ve 0549 858 55 55 whatsapp iletişim hattından 65 yaş üstü, hasta veya engelli hemşehrilerimiz ulaşabilirler” diye konuştu.

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Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
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Saral Eczanesi
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