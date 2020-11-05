YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çarşamba Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım

Çarşamba Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım

SAMSUN HABERLERİ  | 05.11.2020 12:03 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi’nin İzmir’de yaşanan 6.6’lık depremin ardından başlattığı yardım kampanyasında toplanan 1 tır erzak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.Çarşambalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada hayırseverlerin ve Çarşamba Belediyesi’nin katkılarıyla alınan 510 adet gıda kolisi ve 260 adet battaniye depremzedelere ulaştırılması için Çarşamba Belediyesi’nden yola çıktı.Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısından sonra Çarşamba Belediyesi’ne yardımlar ulaşmaya başladı.

Çarşamba Belediyesi’nin İzmir’de yaşanan 6.6’lık depremin ardından başlattığı yardım kampanyasında toplanan 1 tır erzak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Çarşambalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada hayırseverlerin ve Çarşamba Belediyesi’nin katkılarıyla alınan 510 adet gıda kolisi ve 260 adet battaniye depremzedelere ulaştırılması için Çarşamba Belediyesi’nden yola çıktı.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısından sonra Çarşamba Belediyesi’ne yardımlar ulaşmaya başladı. Başkan Halit Doğan sosyal medya üzerinden verdiği mesajda “İzmir’deki depremzede kardeşlerimize, “Standart Yardım Kolisi” ve “Yeni Battaniye” göndermek isteyen hayırsever hemşerilerimiz; yardımlarınızı Çarşamba Belediyesi’ne teslim ederek AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz” şeklinde çağrıda bulundu.
Başkan Doğan “İzmirli kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Daha önce Elazığ ve Malatya depreminden sonra başlattığımız kampanyaya da yoğun ilgi gösteren yardımsever hemşerilerimiz aynı duyarlılığı İzmir için başlattığımız yardım kampanyasına gösterdiler. Tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Allah yüce gönüllü tüm milletimizden razı olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Ülkemizi ve insanlarımızı daha büyük felaketlerden korusun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Trakya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı
Trakya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
GÜNCELLEME - Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
GÜNCELLEME - Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu

Samsun Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:04
Öğle
12:23
İkindi
15:07
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Altınkum Eczanesi
Ilkadim
Pelikan Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çiftçilere Fındık Budama Uyarısı
Çiftçilere Fındık Budama Uyarısı
Samsun'un Yöneticileri, Bakan Kılıç Ile Ankara'da Bir Araya Gelecek
Samsun'un Yöneticileri, Bakan Kılıç Ile Ankara'da Bir Araya Gelecek
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.