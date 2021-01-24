Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hızla yükseliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi’nde yaptığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı hızla devam ediyor.

Samsun’un atık su sorunu tamamen çözmek için yatırımlarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi’nde yaptığı 9 milyon 855 bin euro bedelli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. 20 Mayıs 2022 yılında bitirilmesi planlanan tesiste şu ana kadar yapılan işler çerçevesinde 300 mm çaplı atık su iletim hatlarından 270 metre, 500 mm çaplı hattan 795 metre döşendiği, 9 adet menhol imalatının yapıldığı, atık su iletim ve terfi hattı imalatlarının da devam ettiği bildirildi. Ayrıca tesis idari binasının temel betonunun tamamlanarak inşaatın tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi.

Günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak

Bitmesiyle birlikte tesiste günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak ve çevreye zararsız hale getirildikten sonra nihai alıcı ortamı olan Yeşilırmak’a deşarj edilecek. Yaptığı atık su arıtma tesisleri ile Türkiye’ye örnek olan çevre projelerine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba’da inşa ettiği İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile hem doğanın hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamayı ve ayrıca tüm tesislerin revizyonunu da 2023’e kadar bitirmeyi hedefliyor.