800 kişiye istihdam sağlayacak olan Çarşamba Şeker Fabrikası için çalışmalar devam ediyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikasını ziyaret ederek Fabrika Müdürü Akif Ulukaya ve yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Çarşamba Şeker Fabrikasının mevcut durumu ile çalışmaya hazır hale gelmesi için yapılan çalışmaların kısa süre içerisinde biteceği belirtildi.

“150 bin ton şeker pancarı istiyoruz”

Son durum hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde düzenli olarak bölge toplantıları düzenliyoruz. Mahalle mahalle gezip şeker fabrikasının ilçemiz için önemini, şeker pancarı üretmelerinin kendilerine ve ilçemize neler kazandıracağını anlatıyoruz. Sadece Çarşamba’da değil çevre ilçelerde de şeker pancarı üretimi için teşvik çalışmalarımız sürüyor. 2020 yılında yeniden üretime başlaması için üreticiden en az 150 bin ton şeker pancarı istiyoruz, inşallah bu rakamın çok daha üzerinde üretim yaparak şeker fabrikamızı yeniden hayata geçireceğiz” dedi.