Çarşamba tarihinin şahidi: Rahtıvan Camisi

Emekli sınıf öğretmeni ve Çarşamba tarihini araştıran Hasan Topuz, Çarşamba’nın büyük değerlerinden biri olan Rıdvanpaşa (Rahtıvan) Camisi’ni ve içerisinde bulunan mezarların tarihini anlattı.

Hasan Topuz, "Çarşamba’nın tarih araştırmalarını yapıyorum. Çarşamba’nın 1834 yılının nüfus defterini yazdım. İlçemizin bütün köylerini biliyorum. ’Çarşamba’nın Havalisi’ adlı kitabımın baskısı çok yakında bitecek. Belediye tarafından baskısı yapılıyor. Bildiklerim benimle kalsın istemedim. Avukat Sema Temiz ile birlikte yaklaşık 12 yıldır Çarşamba tarihini araştırıyoruz” dedi.

’Çarşamba’nın kurucusu, Süleyman Paşa’

Çarşamba’nın tarihini araştıran Hasan Topuz, ilçenin son haline nasıl kavuştuğunu anlatarak, "Çok eskilerde Yeşilırmak etrafında köylüler pazar kurarlarmış. Sonradan büyüyerek bu şehir meydana gelmiş. Daha öncekilere sorarsak çeşitli milletler yaşamış. 1971 yılından sonra Türkler Anadolu’ya geçmeye başladıktan sonra en çokta Türkmenlerin yerleştiği bölge Çarşamba’dır. Çünkü verimli ovadır. Bu yerleşmeler köyleri kurmuştur. Yaklaşık 1200- 1300 tarihinde Göğceli Camisi yapılmış. Buradaki köyler Türkmen köyleridir. Köylerin isimlerine baktığımızda aşiretlerin adı verilmiş. Örneğin; Kabaceviz, Alibeyli, Sığırtmaç, Acıklı köyleri gibi isimler Türklerin kendi aşiretlerinin isimleridir. Bu yerleşimler uzun zaman sürmüş. Çarşamba, Osmanlı ve Selçukluların asker yatağıdır. Çarşamba ikiye ayrılmış. Osmanlı zamanında iki kazadan meydana gelmiştir. Irmağın batı tarafına ’ökse kazası’ doğu tarafına ise ’arım kazası’ denir" dedi.