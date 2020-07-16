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Çarşamba’da 2 büyük sorun çözüme kavuşuyor

SAMSUN HABERLERİ  | 16.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi ilçenin en önemli problemi olan alt yapı sorunundan inşaatı başlayan Çarşamba Atık Su Arıtma Tesisinin bitmesi ile kurtulacak ve alt yapı problemini tamamladıktan sonra tüm sokak ve caddelerin kaldırım ve yollarını yenileyecek.Proje maliyeti 8 milyon 799 bin euro (yaklaşık 68 milyon TL) olan Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatı Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başladı ve iki yıl içerisinde bitmesi planlanıyor.Yeşilırmak artık temiz akacakÇarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Yıllar önce yapılan ve artık yetersiz olan boru hatlarından Yeşilırmak’a dökülmekte olan atık sular artık Çarşamba Atık Su Arıtma Tesislerinde arıtılarak çevre kirliliğine yol açmayacak.

Çarşamba Belediyesi ilçenin en önemli problemi olan alt yapı sorunundan inşaatı başlayan Çarşamba Atık Su Arıtma Tesisinin bitmesi ile kurtulacak ve alt yapı problemini tamamladıktan sonra tüm sokak ve caddelerin kaldırım ve yollarını yenileyecek.
Proje maliyeti 8 milyon 799 bin euro (yaklaşık 68 milyon TL) olan Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatı Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başladı ve iki yıl içerisinde bitmesi planlanıyor.

Yeşilırmak artık temiz akacak
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Yıllar önce yapılan ve artık yetersiz olan boru hatlarından Yeşilırmak’a dökülmekte olan atık sular artık Çarşamba Atık Su Arıtma Tesislerinde arıtılarak çevre kirliliğine yol açmayacak. Ovamızın can damarı Yeşilırmak artık temiz akacak. Çarşamba’ya hayırlı olsun” dedi.
Alt yapı çalışmalarını bitirdikten sonra tüm sokak ve caddelerin kaldırım ve yollarını yeniden yapacaklarını söyleyen Başkan Doğan, “Bir şehrin alt yapısı ne kadar düzgün olursa üst yapısı(yollar-kaldırımlar) o kadar düzgün ve kalıcı olur. Bir yandan ilçemizin altyapısını (içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını) yenileyerek alt yapı problemini tamamladıktan sonra tüm sokak ve caddelerimizin kaldırım ve yollarını yeni baştan olması gereken standartlarda yenilemiş olacağız. Bu nedenle şehir merkezinde kalıcı olmayacak yatırımlar içerisine girmiyoruz. Neticede sizlerin vergisini harcamış oluyoruz. İmkanlarımızı kalıcı olacak şekilde kullanabilmek için Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile belirli bir plan dahilinde mahallelerimizin yol ve kaldırım sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz. Şehir içerisinde kaldırımından yoluna alt yapısına büyük bir planlama içerisindeyiz. Her daim yanımızda olan Çarşambalı hemşehrilerime gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ederim” diye konuştu.

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