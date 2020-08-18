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Çarşamba’da 27 engellinin akülü araç sevinci

SAMSUN HABERLERİ  | 18.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi’nin organize ettiği programda 27 engelli, akülü araca kavuşmanın heyecanını yaşadı.Yurt dışında yaşayan Çarşambalı hayırseverlerin desteğiyle alınan 27 adet akülü araç, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Zekai Varol, Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, SAMDER Yönetim Kurulu üyeleri ve hayırsever Mahmut Eroğlu’nun katılımıyla engellilere teslim edildi.Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı konuşmada, “Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimizin büyük gayretleri ile bugün ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi akülü engelli araçlarına kavuşturuyoruz.

Çarşamba Belediyesi’nin organize ettiği programda 27 engelli, akülü araca kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Yurt dışında yaşayan Çarşambalı hayırseverlerin desteğiyle alınan 27 adet akülü araç, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Zekai Varol, Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, SAMDER Yönetim Kurulu üyeleri ve hayırsever Mahmut Eroğlu’nun katılımıyla engellilere teslim edildi.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı konuşmada, “Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimizin büyük gayretleri ile bugün ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi akülü engelli araçlarına kavuşturuyoruz. Araçların bize ulaşmasında ve teminin de büyük emek sarf eden gurbetçi hemşehrimiz Mahmut Eroğlu ile iki sene önce tanıştık ve daha öncede akülü engelli araçlarını sahiplerine teslim ettik. Bugün 27 adet engelli aracımızı ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Değerli hemşehrilerimizin araçlarını şarj etmesi için Doğu Yaka’da Ada Park girişinde ve Batı Yaka’da Emirgan Parkı’nın girişinde araç şarj istasyonlarımızı faaliyete geçirdik. İyi günlerde kullanmalarını diliyorum” dedi.
Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, “Engellileri anlamak için engelli olmak gerekmiyor. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’ın engelli vatandaşlarımız için çok ciddi gayretleri var. Hepinizin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Engelleri kaldırmak için destek olan Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimize, bu yardımın ilçemize gelmesine vesile olan Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a, Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği ve Çarşamba Bedensel Engeller Gençlik ve Spor Kulübü adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Programda Avrupa’da yaşayan hayırseverleri temsilen Mahmut Eroğlu da bir konuşma yaptı. Başkan Halit Doğan, Mahmut Eroğlu’na teşekkür plaketi verdi. Program toplu halde fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.

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